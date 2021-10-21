На яких вокзалах можна здати тест на COVID-19 і для кого будуть знижки: в УЗ відповіли

На вокзалах розгорнули пункти щеплення та пункти експрес-тестування від коронавірусу

На вокзалах можна вакцинуватися і здати тест на коронавірус. / Фото: Колаж: Сьогодні

Відсьогодні діють нові правила перевезень в поїздах, які передбачають наявність у пасажирів COVID-сертифікатів або ж ПЛР-тестів про відсутність хвороби. "Укрзалізниця" розгорнула на вокзалах пункти, де можна здати експрес-тести.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

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Як зробити швидкий тест

Вартість тестування для пасажирів, які мають квиток на поїзд, становить 350 грн. Відзначимо, що ціна на експрес-тести становить в середньому 500 гривень. Пункти експрес-тестування на COVID-19 розгорнули на 10 вокзалах у містах:

Київ,

Львів,

Харків,

Одеса,

Дніпро,

Запоріжжя,

Мукачево,

Кривий Ріг,

Вінниця,

Полтава (станція Полтава-Київська).

Вакцинація на вокзалах

При цьому, на семи вокзалах в Україні працюють центри вакцинації. Щеплення можна зробити у містах:

Київ,

Львів,

Харків,

Одеса,

Дніпро,

Ніжин,

Коростень.

Там вже зробили щеплення понад 400 пасажирів. Вакцинація безкоштовна.

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Нові правила перевезень

З 21 жовтня крім квитка та документа, що посвідчує особу, для проїзду поїздами далекого сполучення, пасажири повинні мати:

сертифікат про вакцинацію (паперовий або в додатку "Дія"),

документ про отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19,

негативний результат ПЛР чи експрес-тесту на COVID-19, що мають бути зроблені не більше ніж за 72 години до посадки в поїзд.

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