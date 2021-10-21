На яких вокзалах можна здати тест на COVID-19 і для кого будуть знижки: в УЗ відповіли

Відсьогодні діють нові правила перевезень в поїздах, які передбачають наявність у пасажирів COVID-сертифікатів або ж ПЛР-тестів про відсутність хвороби. "Укрзалізниця" розгорнула на вокзалах пункти, де можна здати експрес-тести.
Про це повідомляє прес-служба УЗ.
Як зробити швидкий тест
Вартість тестування для пасажирів, які мають квиток на поїзд, становить 350 грн. Відзначимо, що ціна на експрес-тести становить в середньому 500 гривень. Пункти експрес-тестування на COVID-19 розгорнули на 10 вокзалах у містах:
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- Київ,
- Львів,
- Харків,
- Одеса,
- Дніпро,
- Запоріжжя,
- Мукачево,
- Кривий Ріг,
- Вінниця,
- Полтава (станція Полтава-Київська).
Вакцинація на вокзалах
При цьому, на семи вокзалах в Україні працюють центри вакцинації. Щеплення можна зробити у містах:
- Київ,
- Львів,
- Харків,
- Одеса,
- Дніпро,
- Ніжин,
- Коростень.
Там вже зробили щеплення понад 400 пасажирів. Вакцинація безкоштовна.
Нові правила перевезень
З 21 жовтня крім квитка та документа, що посвідчує особу, для проїзду поїздами далекого сполучення, пасажири повинні мати:
- сертифікат про вакцинацію (паперовий або в додатку "Дія"),
- документ про отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19,
- негативний результат ПЛР чи експрес-тесту на COVID-19, що мають бути зроблені не більше ніж за 72 години до посадки в поїзд.
Раніше ми писали:
- У Києві на Центральному залізничному вокзалі через нові правила перевезень у поїзд пропускають тільки з документами, що підтверджують COVID-безпеку. Одна невакцинована дівчина зі сльозами на очах просила провідника пропустити її в вагон.
- Мешканці Харківської області їздять в маршрутках на корточках. Все через те, що в період карантину заборонено перевозити стоячих пасажирів.