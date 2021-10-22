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На яких вокзалах країни можна вакцинуватися: список

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
22 жовтня, 11:58
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Список центрів вакцинації буде збільшуватися, зараз зробити щеплення можна у 10 містах
На вокзалах країни масово проводять вакцинацію.
На вокзалах країни масово проводять вакцинацію. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні з 21 жовтня посилили правила перевезень, для посадки в поїзди тепер треба експрес-тест про відсутність коронавірусу або ж сертифікат про вакцинацію. Пункти щеплення продовжують розгортати на вокзалах по всій країні.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

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Сьогодні центри вакцинації запрацювали ще на трьох вокзалах. А з 23 жовтня відкриють ще й в Івано-Франківську.

Де можна вакцинуватися на вокзалах

Центри щеплення працюють у таких містах:

  • Київ (2 пункти);
  • Львів;
  • Харків;
  • Одеса;
  • Дніпро;
  • Ніжин;
  • Коростень;
  • Рівне;
  • Хмельницький;
  • Ужгород,
  • Івано-Франківськ (з 23 жовтня)

Вакцинацію там проводять безкоштовно.

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Нові правила перевезень

З 21 жовтня, крім квитка та документа, що посвідчує особу, для проїзду поїздами далекого сполучення пасажири повинні мати:

  • сертифікат про вакцинацію (паперовий або в додатку "Дія"),
  • документ про отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19,
  • негативний результат ПЛР чи експрес-тесту на COVID-19, що мають бути зроблені не більше ніж за 72 години до посадки в поїзд.

Кого не пустили в поїзди

Вчора до поїздок не пустили 36 пасажирів. У половини з них підтвердили коронавірус перед посадкою в поїзд за допомогою експрес-тестів.

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Ще 18 пасажирів не допустили до поїздок, оскільки в них не було ні документа про щеплення, ні негативного результату тестування.

В УЗ уточнили, на які рейси не допустили людей:

  • № 18 Ужгород – Харків – не пустили 5 пасажирів;
  • № 81 Ужгород – Харків – 1 пасажир;
  • № 252 Миколаїв – Харків – 3 пасажири;
  • № 150 Ворохта – Полтава – 2 пасажири;
  • № 45 Лисичанськ – Ужгород – 1 пасажир;
  • № 724 Київ – Харків – 6 пасажирів.

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