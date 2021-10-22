На яких вокзалах країни можна вакцинуватися: список

В Україні з 21 жовтня посилили правила перевезень, для посадки в поїзди тепер треба експрес-тест про відсутність коронавірусу або ж сертифікат про вакцинацію. Пункти щеплення продовжують розгортати на вокзалах по всій країні.
Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".
Сьогодні центри вакцинації запрацювали ще на трьох вокзалах. А з 23 жовтня відкриють ще й в Івано-Франківську.
Далі по темі
Де можна вакцинуватися на вокзалах
Центри щеплення працюють у таких містах:
- Київ (2 пункти);
- Львів;
- Харків;
- Одеса;
- Дніпро;
- Ніжин;
- Коростень;
- Рівне;
- Хмельницький;
- Ужгород,
- Івано-Франківськ (з 23 жовтня)
Вакцинацію там проводять безкоштовно.
Нові правила перевезень
З 21 жовтня, крім квитка та документа, що посвідчує особу, для проїзду поїздами далекого сполучення пасажири повинні мати:
- сертифікат про вакцинацію (паперовий або в додатку "Дія"),
- документ про отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19,
- негативний результат ПЛР чи експрес-тесту на COVID-19, що мають бути зроблені не більше ніж за 72 години до посадки в поїзд.
Кого не пустили в поїзди
Вчора до поїздок не пустили 36 пасажирів. У половини з них підтвердили коронавірус перед посадкою в поїзд за допомогою експрес-тестів.
Ще 18 пасажирів не допустили до поїздок, оскільки в них не було ні документа про щеплення, ні негативного результату тестування.
В УЗ уточнили, на які рейси не допустили людей:
- № 18 Ужгород – Харків – не пустили 5 пасажирів;
- № 81 Ужгород – Харків – 1 пасажир;
- № 252 Миколаїв – Харків – 3 пасажири;
- № 150 Ворохта – Полтава – 2 пасажири;
- № 45 Лисичанськ – Ужгород – 1 пасажир;
- № 724 Київ – Харків – 6 пасажирів.
Раніше ми писали:
- У Києві на Центральному залізничному вокзалі через нові правила перевезень у поїзд пропускають тільки з документами, що підтверджують COVID-безпеку. Одна невакцинована дівчина зі сльозами на очах просила провідника пропустити її в вагон.
- "Укрзалізниця" розгорнула на вокзалах пункти, де можна здати експрес-тести.