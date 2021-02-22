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Сім років після втечі Януковича: кому дісталися його крокодилячі туфлі і костюм від Brioni

22 лютого, 17:38

Ігор Сєров Ігор Сєров

Через роки після втечі "легітимного" в Києві продовжує залишатися його двійник

Сьогодні, 22 лютого, виповнюється 7 років від дня втечі з України Віктора Януковича. Він втік в ніч з 21 на 22 лютого 2014 року після трагічних подій на Майдані Незалежності в Києві. З собою він забрав кілька вантажівок ікон, картин та інших цінностей, подавшись після цього до Росії.

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Як не дивно, але ми розшукали Януковича в Києві. Недалеко від центру столиці, поблизу станції метро "Політехнічний інститут" всім бажаючим показують фігуру Віктора Януковича, зроблену з воску. Виставлена на огляд вона в столичному музеї воскових фігур. На неживому втікачі – сорочка, елітний костюм Brioni (вартість коливається від 76 тис. грн. до 133 тис. грн.) І туфлі з крокодилячої шкіри (за подібні просять близько 100 тис. грн.). У той час, коли Янукович був прем'єр-міністром, він через своїх представників передав всі ці речі для свого воскового двійника. Воскова фігура – точна копія справжнього Януковича за зростом і іншими параметрами. За словами працівників музею, незважаючи на ряд трагічних подій, фігура Януковича стала однією з найпопулярніших в їхній експозиції.

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Як повідомлялося, після своєї втечі Янукович живе, за одними даними, в Ростові, за іншими – в Підмосков'ї. В Україні взимку 2019 року Януковича заочно засудили до 13 років в'язниці – за рішенням Оболонського суду Києва екс-президент визнаний винним в державній зраді. А нещодавно йому оголосили ще одну підозру.

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вирок втеча костюм Віктор Янукович туфлі

Джерело: Сьогодні

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