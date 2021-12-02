На курортах щеплених від COVID-19 українців "помітять" наклейками

Це потрібно, щоб уникнути повторних перевірок документів і дати можливість користуватися суміжними послугами

Нові обмеження на курортах. Фото: колаж "Сьогодні"

МОЗ посилив карантинні обмеження під час відпочинку на гірськолижних курортах – тепер тільки з COVID-сертифікатами. Туристам рекомендується присвоїти унікальну позначку.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко на брифінгу у четвер, 2 грудня.

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Нові обмеження для відпочивальників

Ляшко розповів, що тепер відвідувачам курорту рекомендується присвоїти унікальну позначку, наприклад, наклейку, яка б дозволила ідентифікувати те, що документи в людини вже перевірялися.

Також позначка має свідчити, хто саме її видав: який суб'єкт господарювання.

За словами Ляшка, це потрібно, щоб уникнути повторних перевірок документів і дати можливість користуватися суміжними послугами (послугами підвісних канатних доріг, вуличними ярмарками та іншими послугами).

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"Але COVID-документи у відпочивальника мають бути з собою постійно. Їх потрібно пред'являти на вимогу представників закладів та вибіркових контрольних перевірок контролюючими органами", – додав міністр.

Обов'язкове зчитування COVID-сертифікатів через "Дію"

Сертифікат вакцинації від коронавірусу тепер потрібно обов'язково зчитувати через програму "Дія", інакше буде штраф.

"Співробітники закладів повинні не просто запитувати про наявність сертифікату або перевіряти його візуальну наявність на вході до закладу, необхідно зчитувати смартфоном QR-код COVID-сертифіката", – повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Для зчитування не потрібно встановлювати додаткові програми, достатньо "Дії".

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