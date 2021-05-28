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На курорті в Єгипті загинув ексглава Служби зовнішньої розвідки України

28 травня, 16:40

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Чоловік займався дайвінгом в місті Дахаб – він надовго пірнув під воду, а потім різко піднявся з глибини в 40 метрів

В Єгипті трагічно помер колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України (СЗР) генерал-лейтенант Віктор Гвоздь.

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Про це повідомляють українські ЗМІ, а також підтверджує нардеп VII скликання Юрій Сиротюк.

За словами Сиротюка, колишній депутат загинув під час дайвінгу на одному з єгипетських курортів. Екс-нардеп не виключає, що до цього могли бути причетні російські спецслужби.

За даними видання Страна, трагедія трапилася близько 11 ранку 28 травня біля міста Дахаб на Синайському півострові.

Віктор Гвоздь. Фото: facebook.com/victor.hvozd.3
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Віктор Гвоздь. Фото: facebook.com/victor.hvozd.3

"За інформацією лікарів, Гвоздь довго був під водою і дуже швидко виринув з глибини в 40 м", – пишуть журналісти.

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62-річного чоловіка госпіталізували до лікарні в Dahab General Hospital, але врятувати його не вдалося – єгипетські лікарі констатували смерть.

В Єгипет Гвоздь зустрічав свій день народження. На своїй сторінці в Facebook він активно публікував фото з відпочинку.

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Гвоздь був активним учасником Революції Гідності, після якої в 2014 році був призначений Уповноваженим Верховної Ради з контролю за діяльністю розвідок в Україні, але скоро зайняв посаду голови СЗР, яку очолював до 29 квітня 2016 року.

Крім того, в 2008-2010 роках він очолював Головне управління розвідки Міністерства оборони.

Нагадаємо, що нинішнім главою СВР є Валерій Кондратюк. Він був призначений Володимиром Зеленським у червні минулого року.

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