На курортну Кирилівку налетіло потужне торнадо: відео величезного вихору

Торнадо у Кирилівці. Колаж "Сьогодні"
На узбережжі Азовського моря сьогодні вирує негода. У курортній Кирилівці помітили величезний торнадо, який зняли на відео очевидці. Відповідні ролики опубліковані в YouTube.
Деяких відпочиваючих налякали сірі грозові хмари, серед них виднівся на той момент лише "зародок" торнадо.
Пізніше вихор істотно збільшився – видовище аж захоплює дух. Курортники, які бачили це природне явище, були налякані, однак все одно знімали на камеру жахливий торнадо.
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Як виявилося, торнадо не єдина проблема відпочиваючих. Як повідомляли новини "Сьогодні", у Кирилівці зняли величезне скупчення медуз біля берега. Але і це ще не все: крім медуз в море людей чекає ще одна небезпека – морські блохи.
Нагадаємо, напередодні через штормовий вітер у Донецькій і Луганській областях загинули двоє людей: одного привалило деревом, а другий помер через руйнування даху. Ще семеро осіб у Дружківці і Костянтинівці госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості. А в Одесі потоп – автомобілі були по дах у воді, потоки змивали все на шляху.
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