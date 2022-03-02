На Львівщині зобов'язали всіх, хто прибуває з регіонів, стати на військовий облік

Чоловіки, які прибули на Львівщину, повинні стати на військовий облік. Про це на своїй сторінці у Facebook написав мер Львова Андрій Садовий.
"Громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які прибули до Львівської області у зв'язку з евакуацією із зони бойових дій та інших населених пунктів, не пізніше 24 годин після прибуття необхідно з'явитися до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у Львівській області для взяття на військовий облік", – написав він.
Він зазначив, що на час воєнного стану в Україні такі накази військових адміністрацій є обов'язковими до виконання.
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