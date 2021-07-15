На одеському книжковому фестивалі розгорівся скандал – все через книжки про війну

Одеський книжковий фестиваль "Зелена хвиля". Фото: коллаж "Сьогодні"

Інцидент, що ледь не закінчився великим скандалом, стався з одним з книжкових видавництв України. У соцмережах конфлікт вже охрестили "ватним", після чого почалося бурхливе обговорення. Як заявили в керівництві видавництва "Білка", що спеціалізується на новітній українській літературі, з їхнього боку була спроба брати участь у великому книжковому фестивалі в Одесі, яка ледь не закінчилася плачевно.

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"Наше видавництво подало заявку на участь у книжковому фестивалі "Зелена хвиля". Він повинен пройти в серпні в Одесі, – розповіла "Сьогодні" директор видавництва "Білка" Ірина Білоцерківська . – Чимала частина видаваних нами книг – це історії про нинішні війни, про сучасну Україну. Нам подзвонила менеджер фестивалю і запитала: видаємо ми дитячі книги? Наш комерційний директор відповіла, що, навпаки, ми видаємо книги для дорослих, чимала частина – про війну. Після цього нам сказали відправити перелік наших книг і заявку. Ми все це зробили. Пізніше знову відбулася розмова. Було повідомлено, що фестиваль буде веселим і дитячим, тому книги про війну, релігії та медицину недоречні. При цьому менеджер фестивалю запросила взяти участь в наступному році" .

За словами Білоцерківської, одеський фестиваль – подія державного значення.

"Через це ми вирішили розповісти про ситуацію, що склалася в соцмережах. Було проговорено, що їм не підходить військова тематика, тема медицини і релігії. Ми були ошалешені формулюванням відмови. Адже на 8-му році війни і діти повинні знати, що відбувається в країні", – говорить вона.

Втім, після того як скандал перейшов у площину соцмереж, сторони помирилися.

"Перед нами вибачилися і публічно, і особисто. Конфлікт був вирішен і ми вже поїдемо в Одесу", – уточнила Білоцерківська.

В адміністрації книжкового фестивалю "Зелена хвиля" заявили, що стали жертвою "розгальмованих користувачів".

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"Спочатку ми нічого не могли зрозуміти, але через деякий час розібралися, що приводом для атаки виявилася ситуація навколо видавництва "Білка" , – повідомила адміністрація фестивалю. – Про це ми дізналися з хейтерскіх коментарів. У них стверджувалося, що видавництво не було допущено до участі в книжковому ярмарку з якимись дикими формулюваннями з боку представника фестивалю .

Адміністрація провела внутрішнє розслідування.

"Вчора відбулася телефонна розмова між представником "Білки" і однією з наших менеджерів. Наша менеджер в тій розмові сказала, що, нібито, в цьому році на фестивалі акцент на розважальну програму, а книги про війну і інші складні проблеми навряд чи будуть мати успіх . Наша менеджер визнає, що сказала щось недолуге", – кажуть нам.

Також, представники фестивалю уточнили, що офіційної відмови видавництву не було.

Нагадаємо, що десятий Міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал" переносять з минулого року через COVID-19.

Також ми писали, що "Книжковий Арсенал" визнаний кращим літературним фестивалем .