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На відпочинок до Польщі? Куди найчастіше подорожують українці

25 липня 2021 15:38

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Як виявилося, Польща стала найпопулярнішою країною для подорожей серед українців

Українці продовжують подорожувати. Колаж: "Сьогодні"

Українці продовжують подорожувати. Колаж: "Сьогодні"

Незважаючи на карантинні обмеження, які вже і пом'якшили, українці продовжують активно подорожувати світом.

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Як розповіли в ДПСУ, кількість мандрівників з України до деяких країн зросла.

Найпопулярнішою для виїзду з України стала Польща, яку з початку 2021 року відвідали понад 1,9 млн громадян.

Другу позицію посіла Туреччина – 774,5 тис. українців побували в цій країні, а третє місце посів Єгипет, куди з'їздили понад 705 тисяч українців.

У рейтинг найпопулярніших серед українців країн потрапили також Угорщина, Росія, Румунія, Білорусь, Словаччина, Молдова і Об'єднані Арабські Емірати .

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Водночас в Україні за перше півріччя найбільше приїхало громадян Туреччини. У порівнянні з попереднім періодом показник виріс на 29%.

Як ми писали раніше, пандемія коронавірусу істотно вплинула на всі сфери життя, особливо – на туризм. В ООН очікують, що сектор повністю відновиться не раніше 2023 року.

До речі, ВООЗ вперше рекомендувала вакцинувати дітей старше 12 років:

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус NEW: штам Дельта

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