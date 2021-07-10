Особливості тіла. У Міноборони відповіли, чому чоловіки і жінки на параді марширують окремо

На додаток до скандалу з підборами в Мережі обурилися тим, що на параді до Дня Незалежності немає змішаних "коробок"

У Міноборони вирішили, що жінки-військові на параді до Дня Незалежності підуть окремо від чоловіків / Фото: колаж "Сьогодні"

У Міністерстві оборони України заявили, що на параді до Дня Незалежності буде жіноча "коробка", а не змішана, оскільки особливості чоловічої та жіночої статі різні.

Про це повідомили в прес-релізі Управління преси та інформації Міністерства оборони України.

Що сталося?

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"Сформувати змішаний парадний розрахунок в єдиному форматі, тобто щоб учасники були однакові на зріст, мали однаковий розмір грудної клітини неможливо. А вищевказані параметри важливі, оскільки під час виконання стройових прийомів вони впливають на дотримання рівняння в шеренгах і колонах", – відзначено в повідомленні.

У міністерстві нагадали, що в цьому році на параді не будуть "клацати каблуками, як пруси на муштру". Українські військові переходять на новий стройовий крок.

"Від старого він відрізняється тим, що раніше нога повинна була підніматися від землі на 15-20 сантиметрів, зараз же – на 10-15 см", – поінформували в Міноборони.

У Міноборони нагадали, що форма для військовослужбовців, в тому числі жінок, була затверджена в 2017 році. На параді бойові частини повинні йти в польовій формі одягу, в берцах, а не бойовій, тобто всі навчальні заклади, – в парадній формі одягу.

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Як відреагували в Мережі?

"Бісить насамперед той факт, що жінки знову урочисто йдуть окремо, а не в складі своїх підрозділів. І це студентки – і в 2018-му були студентки, і зараз будуть."Прикраса колективу", угу. Ось у нас в ССО, ось такі воїни, ось ще такі сильні, ось такі, і всі вони нас захищають, і жінок серед них немає, як бачите. Жодної! А ось дівчатка-студентки. Так-так, вони у нас дуже хороші, а тепер – ще і в спідничках", – написала колишня військова, а зараз журналістка Лєра Бурлакова.

"Зазвичай такі речі практикують в РФ, Північній Кореї і ще в кількох африканських країнах. Основна мета – потішити очі високих воєначальників на трибунах", – написала ветеран Марія Берлінська.

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Фото: Скріншот

Нагадаємо, днями до Верховної Ради міністру Тарану жінки-депутати принесли туфлі в знак протесту проти знущання над дівчатами-військовослужбовцями. У Раді закликали терміново провести службове розслідування.

Кореспондент "Сегодня" побував на репетиції, де курсантки відточують майстерність марширования на підборах. Військові в подробицях розповіли нам про скандальні туфлі, а дівчата відповіли всім, хто критикував цю ініціативу.