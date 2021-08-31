З параду в Києві російська пропагандистка розповідала про громадянську війну і заборонену російську мову

З Києва на День Незалежності вела свої страшні репортажі пропагандистка телеканалу Рен-ТВ

Марія Коровіна постійно працює в Києві в прямому ефірі / Колаж "Сегодня"

Під час параду з нагоди 30-річчя Незалежності України з Хрещатика вела пряму трансляцію російська пропагандистка телеканалу Рен-ТВ Марія Коровіна.

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Про це повідомляється на Ютуб-каналі "Стерненко на зв'язку".

"Вона працює на російський телеканал Рен-ТВ і її чомусь безперешкодно пустили в Україну прикордонники, щоб вона далі могла лякати українцями росіян", – відзначає Сергій Стерненко.

Як росіян лякають українцями

В одному зі своїх сюжетів Коровіна розповідала глядачам в Росії, що національні свята в Україні – це коли в центрі Києва збираються радикали всіх мастей і їх буває до 30 тисяч.

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В іншому сюжеті вона впевненим голосом заявляла, що ті, хто говорить по-російськи, оголошені в Україні громадянами другого сорту, а в центрі Києва регулярно звучать гасла послідовників Степана Бандери.

Під час параду 24 серпня Коровіна не втратила можливості нагадати:

що за кілька днів до цього пікселі на українській техніці були викладені скотчем;

що під час вручення державних нагородн а Хрещатику президент України Володимир Зеленський звернувся до тренера футбольної команди Андрія Шевченка "забороненою російською мовою";

що Україна "розділена громадянською війною";

що перебуває під незримим управлінням західних країн.

Звичайно, обійти головну на сьогодні антиукраїнську пропагандистку Ольгу Скабєєву її колезі з Рен-ТВ поки складно. Чого тільки варта її істерика в телеефірі стосовно "пекельної кричалки" українських військових – "Путін х**ло", що прозвучала після однієї з репетицій військового параду в Києві до Дня Незалежності.

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Раніше ми писали, що Скабєєва знову згадала свої твердження про "батальйони геїв", які Збройні сили України нібито "відправляють воювати на Донбас". Водночас питання, навіщо це українцям, спантеличило її саму.

А 31 серпня вона розродилася збуреннями, що український спортсмен проігнорував росіян на церемонії нагородження Паралімпіади в Токіо.