На Великдень українців в церкви пустять, але є умови – нові правила від МОЗ

Ляшко закликав духовенство заохочувати онлайн богослужіння і рекомендувати відвідувати обряд освячення їжі тільки одному представнику сім'ї

Міністерство охорони здоров'я не буде додатково вводити карантинні обмеженняна час святкування Великодня. Однак відомство підготувало звід правил для релігійних закладів.

Реклама

Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу.

Чиновник звернувся до керівництва церков та храмів з такими рекомендаціями:

заохочувати онлайн богослужінь для віруючих;

збільшити кількість сесій благословення і зменшити їх тривалість;

зафіксувати вхідні двері / блоки на територію і в приміщення храмів у відкритому стані;

встановити обмеження на відвідування служби перед благословенням всередині храмів і забезпечити дотримання дистанції між парафіянами на вулиці не менше 1,5 м;

рекомендувати відвідувати обряд благословення і освячення їжі тільки одному представнику сім'ї.

Ляшко також закликав українців дотримуватися основних протиепідемічних правил – людям з хронічними захворюваннями утриматися від відвідування храмів, родичів і друзів, освячувати їжу на свіжому повітрі і відправляти в храм тільки одного представника сім'ї.

Детальніше про те, як в Україні святкуватимуть Великдень і які карантинні правила будуть діяти, читайте в матеріалі "Сьогодні".

Реклама

Тим часом Україна все стрімкіше наближається до повного локдауну – МОЗ знову розширив список регіонів "червоної зони". Розповідаємо, які регіони закрилися на жорсткий карантин і що там заборонено.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама