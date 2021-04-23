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На Великдень українців в церкви пустять, але є умови – нові правила від МОЗ

23 квітня, 10:53

Віталій Семченко Віталій Семченко

Ляшко закликав духовенство заохочувати онлайн богослужіння і рекомендувати відвідувати обряд освячення їжі тільки одному представнику сім'ї

Міністерство охорони здоров'я не буде додатково вводити карантинні обмеженняна час святкування Великодня. Однак відомство підготувало звід правил для релігійних закладів.

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Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу.

Чиновник звернувся до керівництва церков та храмів з такими рекомендаціями:

  • заохочувати онлайн богослужінь для віруючих;
  • збільшити кількість сесій благословення і зменшити їх тривалість;
  • зафіксувати вхідні двері / блоки на територію і в приміщення храмів у відкритому стані;
  • встановити обмеження на відвідування служби перед благословенням всередині храмів і забезпечити дотримання дистанції між парафіянами на вулиці не менше 1,5 м;
  • рекомендувати відвідувати обряд благословення і освячення їжі тільки одному представнику сім'ї.

Ляшко також закликав українців дотримуватися основних протиепідемічних правил – людям з хронічними захворюваннями утриматися від відвідування храмів, родичів і друзів, освячувати їжу на свіжому повітрі і відправляти в храм тільки одного представника сім'ї.

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Детальніше про те, як в Україні святкуватимуть Великдень і які карантинні правила будуть діяти, читайте в матеріалі "Сьогодні".

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Тим часом Україна все стрімкіше наближається до повного локдауну – МОЗ знову розширив список регіонів "червоної зони". Розповідаємо, які регіони закрилися на жорсткий карантин і що там заборонено.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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карантин Великдень коронавірус Віктор Ляшко
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