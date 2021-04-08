На Великдень вірянам можуть дозволити відвідати богослужіння в церкві (відео)

Однак люди повинні будуть дотримуватися дистанції і перебувати в масках

Вірянам можуть дозволити відвідування богослужінь в церкві на Великдень. Але за умови дотримання дистанції між людьми і перебування всіх в масках. Якщо територія храму таке дозволяє, віряни можуть слухати службу на вулиці.

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Принаймні, на це сподіваються в Українській православній церкві.

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"Найголовніша наша надія, щоб ми Великдень зустрічали в храмі, щоб храми не були закриті ... Щоб у людей була можливість прийти в храм і саме в храмі почути найголовніші слова Христос Воскрес – Воістину воскрес", – сказав митрополит Антоній, керівник справами Української православної церкви.

При цьому він нагадав, що необхідно дотримуватися карантинних вимог.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 7 квітня заявив, що поки немає необхідності вводити тотальний локдаун по всій країні. Він зазначив, що в деяких регіонах після їх введення в "червону" зону карантину спостерігається стабілізація ситуації.

Всі подробиці в спецтемі Адаптивний карантин в Україні

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