На Прикарпатті введено в дію "червону зону": які тепер обмеження

В Івано-Франківській області будуть діяти заборони, як під час січневого локдауну

З сьогоднішнього дня Івано-Франківська область у "червоній зоні" карантину, що передбачає жорсткі карантинні обмеження. У цих обмеженнях регіон буде жити як мінімум тиждень.

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Що буде заборонено з 22 по 28 лютого

Заклади громадського харчування – кафе, ресторани, бари – можуть працювати тільки навинос.

Розважальні заклади, нічні клуби, кінотеатри, спортивні зали повинні припинити роботу.

Забороняється проведення культурних і релігійних заходів.

Школярі 5-11 класів навчатимуться дистанційно.

Що буде працювати

Школи для дітей 1-4 класів і дитячі садки працюють у звичайному режимі. За бажанням батьків діти можуть залишатися вдома і вчитися дистанційно.

Транспорт працює у звичайному режимі.

Промислові ринки, невеликі магазинчики працюють з дотриманням карантинних вимог.

Як повідомляли новини "Сьогодні", в Україні знову ввели адаптивний карантин, який набере чинності з 24 лютого і до кінця квітня. Країну знову ділитимуть на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" зони залежно від епідеміологічної ситуації. Де і що буде заборонено.

Також на Прикарпатті почали роботу карантинні блокпости.

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