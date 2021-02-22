На Прикарпатті введено в дію "червону зону": які тепер обмеження

З сьогоднішнього дня Івано-Франківська область у "червоній зоні" карантину, що передбачає жорсткі карантинні обмеження. У цих обмеженнях регіон буде жити як мінімум тиждень.
Що буде заборонено з 22 по 28 лютого
- Заклади громадського харчування – кафе, ресторани, бари – можуть працювати тільки навинос.
- Розважальні заклади, нічні клуби, кінотеатри, спортивні зали повинні припинити роботу.
- Забороняється проведення культурних і релігійних заходів.
- Школярі 5-11 класів навчатимуться дистанційно.
Що буде працювати
- Школи для дітей 1-4 класів і дитячі садки працюють у звичайному режимі. За бажанням батьків діти можуть залишатися вдома і вчитися дистанційно.
- Транспорт працює у звичайному режимі.
- Промислові ринки, невеликі магазинчики працюють з дотриманням карантинних вимог.
Як повідомляли новини "Сьогодні", в Україні знову ввели адаптивний карантин, який набере чинності з 24 лютого і до кінця квітня. Країну знову ділитимуть на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" зони залежно від епідеміологічної ситуації. Де і що буде заборонено.
Також на Прикарпатті почали роботу карантинні блокпости.
Всі подробиці в спецтемі Адаптивний карантин в Україні
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