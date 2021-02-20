На Прикарпатті розгортають мобільний госпіталь для хворих на коронавірус

Він функціонуватиме на території Богородчанської центральної районної лікарні

В Івано-Францівській області ДСНС розгортає мобільний госпіталь. Він функціонуватиме на території Богородчанської центральної районної лікарні, там надаватимуть допомогу хворим на коронавірус.

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Про це повідомляє прес-служба МВС.

"Через погіршення епідеміологічної ситуації на Прикарпатті ДСНС розгортає мобільний шпиталь для хворих на короновірус. Госпіталь складається з декількох модулів та має 120 ліжко-місць, укомплектований необхідним медичним обладнанням.Сили МВС у регіоні працюють у посиленому режимі", – заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

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Зранку 20 лютого розпочались роботи з розгортання госпіталю. В ньому встановлюють та налаштовують все необхідне обладнання.

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Нагадаємо, що раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що в Україні не будуватимуть мобільні госпіталі для лікування пацієнтів з COVID-19. За його словами, в цьому немає необхідності.

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