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СЬОГОДНІ Новини України

На путінських окупантів відкрили полювання – оголошено суму нагороди

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
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26 лютого, 17:03
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Заробити можна буде і за живого солдата, і за мертвого
На російських військових відкривається полювання. Колаж "Сьогодні"
На російських військових відкривається полювання. Колаж "Сьогодні"

Народний депутат Дмитро Соломчук заявив, що тепер за голову вбитого чи полоненого окупанта на Рівненщині будуть давати гроші. Про це він написав у Facebook.

"Шановні рівняни та жителі області, наші чемні українці. Відкриваємо полювання на російських окупантів Counter-Strike. Якщо на території Рівненської області знайдете окупанта, ліквідуйте його чи візьміть в полон", – написав він.

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За словами нардепа, нагорода буде такою:

  • за ліквідовану винагороду – 50 доларів;
  • за полоненого – 100 доларів.

"Планували великі винагороди, але вони того не варті. Адреса складу для їхнього штабелювання повідомимо", – додав Соломчук.

Як Україна протистоїть окупантам

Сьогодні вночі точилися запеклі бої у самій столиці та у найближчих населених пунктах. Так, бій за Васильків закінчився перемогою ЗСУ.

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Більше того, у районі Василькова збили авіацію: ІЛ-76 з десантом, штурмовик та вертольоти. Всього було знищено три вертольоти окупантів та три літаки.

У різних районах Києва тривали перестрілки, подекуди лунали вибухи. На Троєщині ЗСУ відбили атаки на ТЕЦ-6, а у районі Берестейської ЗСУ розгромили ворога, який намагався штурмувати військову частину, де знаходиться Генштаб.

Великих втрат ворог зазнав у Харкові та на його околицях – більше ста одиниць техніки та сотні вбитих окупантів.

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Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні на третій день війни заявив, що ми вистояли та успішно відбиваємо атаки ворога.

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