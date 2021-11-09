На роботу не вийшли сотні: в Україні масово відстороняють працівників без щеплення (оновлюється)

Вони можуть повернутися до виконання своїх обов'язків, але для цього потрібний COVID-сертифікат

В Україні масово відстороняють працівників без щеплення. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні з 8 листопада почали відстороняти співробітників, які не вакцинувалися від коронавірусу. На сьогодні у містах на роботу не вийшли понад 100 робітників.

Докладніше про те, де та кого відсторонили від роботи – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

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Харківська область

У Харківській області 105 працівників шкіл та 32 працівники дитячих садків були відсторонені від роботи через відсутність вакцинації.

Першого дня нових карантинних правил для держслужбовців 105 працівників шкіл та 32 працівники дитячих садків у Харківській області були відсторонені від роботи через відсутність вакцинації.

Вчителям не буде сплачено дні відсутності на роботі. Вони можуть повернутись до виконання своїх обов'язків, але для цього потрібен COVID-сертифікат.

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Київ та область

У Київській міській державній адміністрації (КМДА) відсторонили від роботи 7 співробітників, які не вакцинувалися від коронавірусу. Троє з них – працівники апарату КМДА і ще четверо – працівники департаментів.

Як розповів керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний, на період відсторонення від роботи заробітна плата працівників не зберігається.

"Період відсторонення не увійде до страхового стажу для призначення пенсії та оплати тимчасової непрацездатності, а також не увійде до стажу, що дає право на щорічну відпустку", – зазначив він.

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Відомо, що відсторонені співробітники зможуть повернутися до роботи після закінчення карантину або після одержання вакцинації – вони мають надати відповідні документи.

Крім того, у Броварській громаді від роботи відсторонили 35 освітян за відсутність щеплення від коронавірусу чи довідки, що свідчить про протипоказання до вакцинації.

Вінниця

У Вінниці 130 невакцинованих освітян відсторонили від роботи. Це 52 працівники вінницьких дитсадків та 78 працівників шкіл.

Волинь

З 8 листопада, коли Волинь перейшла до "червоної зони", в області офіційно відсторонили від роботи 995 невакцинованих працівників освітніх закладів.

Серед відсторонених – 348 працівників закладів дошкільної освіти та 647 працівників шкіл.

Чернівецька область

У Чернівецькій області від роботи відсторонили 378 освітян області, які не вакцинувалися проти коронавірусу.

Львів та область

У Львові відсторонили від роботи понад 300 працівників шкіл. Здебільшого це – технічний та обслуговуючий персонал.

За даними міськради, у Львові налічується 16 тисяч працівників освіти. Із них вакциновано вже 96%. 2% перебувають на лікарняному або у відпустці, а ще 2%, орієнтовно 320 осіб, відсторонили від роботи, тому що вони не мали COVID-сертифікатів.

Окрім того, на Львівщині 8 листопада відсторонили від роботи 17 невакцинованих співробітників. Серед них є посадовці Львівської обладміністрації та трьох райдержадміністрацій.

Запоріжжя

У Запорізькій області відсторонили 584 освітян із 53 тисяч 412 співробітників сфери освіти. Це 1,09% від загальної кількості працівників освіти в регіоні. Педагоги перебувають вдома за власний кошт.

У співробітників, яких відсторонили від роботи, зарплата не зберігатиметься. Іти стаж теж не буде. Їхні робочі обов'язки робитимуть колеги. Наразі в області повністю завершили вакцинацію від коронавірусу 28 524 педагоги, першу дозу щеплення отримали 9993 вчителі.

Сумська область

У цьому регіоні із 581 особи, яка працює в облдержадміністрації та її структурних підрозділах, повний курс вакцинації завершили 498, що становить 85,71% працівників. Ще 60 осіб отримали одну дозу щеплення.

Невакциновано 23 особи або 3,96% осіб. З них відсторонено від роботи лише 4 особи (одна – в апараті Сумської ОДА, 2 – у департаменті фінансів та 1 – у департаменті цивільного захисту). Інші мають протипоказання до вакцинації.

Дніпро та область

У Дніпрі відсторонено від роботи 99 педагогів, які не зробили профілактичних щеплень від COVID-19.

У Кривому Розі майже 150 педагогів відсторонено від роботи через відсутність вакцинації.

Усунення від роботи через щеплення

Юристи прокоментували усунення від роботи невакцинованих людей певних професій.

Наприклад, адвокат Іван Ліберман повідомив, чому, на його погляд, ця норма все ж таки сумнівна з позиції закону.

"Є такі поняття, як дух закону та буква закону. Перший говорить про те, що потрібно діяти, зважаючи на інтереси національної безпеки. Тобто з позиції духу закону вважається правильним, коли держава обмежує законні права та інтереси людей", – каже Іван Ліберман.

Він додав, що "з позиції букви закону" у нас у країні сьогодні немає закону про обов'язкову вакцинацію та санкцій за його невиконання.

"Це говорить про те, що парламентарі не хочуть і не матимуть жодної відповідальності у разі наслідків. Тому і немає такого закону в Україні. Все покладено на відомства та управління. Ті ж лише дають рекомендації, які в районах та селах сприймаються як негайні до виконання", – додав Ліберман.



Ще один адвокат, Ростислав Кравець, уточнює, що у директорів шкіл та органів місцевої влади немає повноважень усувати людей від роботи.

"Також є особи, які написали заяви про те, що вони планують зробити щеплення. Їх не мають права усувати. Усунення громадян від роботи загрожує кримінальною відповідальністю. Крім того, це обмеження прав людини за ознакою невакцинації", – повідомив Ростислав Кравець.

Усунення від роботи

Відстороненим від роботи не платитимуть зарплату. Також вони не зможуть одержати лікарняні. А от звільняти їх не будуть.

Повернутися на роботу можна буде лише після того, як людина вакцинується хоча б однією дозою від коронавірусу. Або ж їй потрібна довідка про протипоказання до вакцинації.

Без щеплення вже сьогодні не пустять на роботу працівників таких установ:

центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;

місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;

вишів, технікумів, училищ, шкіл та дитсадків.

Зарплата – тільки вакцинованим

В Одесі тиждень тому на одному з підприємств заявили, що не всім співробітникам виплачуватимуть заробітну плату. Гроші отримають лише ті, хто має сертифікат про вакцинацію проти COVID-19.

Працівникам одного з підприємств надіслали повідомлення з попередженням, що заробітна плата виплачуватиметься лише за наявності сертифіката про вакцинацію проти COVID-19. Крім того, уточнили, що з цієї причини аванс на картки в перших числах листопада не переказуватимуть.

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