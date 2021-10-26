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На Рівненській АЕС сталася аварія. Це небезпечно?

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
26 жовтня, 16:04
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На місце одразу ж виїхали пожежники, на АЕС стався спалах водню
На Рівненській АЕС сталася аварія.
На Рівненській АЕС сталася аварія. / Фото: Колаж: Сьогодні

На Рівненської АЕС відбулася розгерметизація водневого трубопроводу. На місце виїхали рятувальники.

Про це повідомили у ДСНС.

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Подробиці

Аварію зафіксували 26 жовтня о 15.03 у місті Вараш на території Рівненської АЕС. На відкритій території біля блоку № 3 (перебуває на планово-попереджувальному ремонті) відбулася розгерметизація водневого трубопроводу (діаметром 50 мм) та спалах водню без подальшого горіння.

Чи є загроза

Трубопровід перекрив персонал станції. Жертв та постраждалих немає.

За даними рятувальників, радіаційна та протипожежна ситуація у межах норми. Станція працює у штатному режимі.

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На місце виїжджали 19 рятувальників та сім пожежних машин.

Не перша аварія

Торік у грудні о 1:43 сталося відключення від мережі енергоблоку №1 Рівненської АЕС. Це сталося внаслідок спрацювання автоматичного захисту через зупинку турбін блоку. Причину з'ясовували спеціалісти.

Зупинку енергоблоку класифікували за міжнародною шкалою INES ядерних подій, і вона була поза небезпекою.

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