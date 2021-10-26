На Рівненській АЕС сталася аварія. Це небезпечно?

На Рівненської АЕС відбулася розгерметизація водневого трубопроводу. На місце виїхали рятувальники.
Про це повідомили у ДСНС.
Подробиці
Аварію зафіксували 26 жовтня о 15.03 у місті Вараш на території Рівненської АЕС. На відкритій території біля блоку № 3 (перебуває на планово-попереджувальному ремонті) відбулася розгерметизація водневого трубопроводу (діаметром 50 мм) та спалах водню без подальшого горіння.
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Чи є загроза
Трубопровід перекрив персонал станції. Жертв та постраждалих немає.
За даними рятувальників, радіаційна та протипожежна ситуація у межах норми. Станція працює у штатному режимі.
На місце виїжджали 19 рятувальників та сім пожежних машин.
Не перша аварія
Торік у грудні о 1:43 сталося відключення від мережі енергоблоку №1 Рівненської АЕС. Це сталося внаслідок спрацювання автоматичного захисту через зупинку турбін блоку. Причину з'ясовували спеціалісти.
Зупинку енергоблоку класифікували за міжнародною шкалою INES ядерних подій, і вона була поза небезпекою.
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