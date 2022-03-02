На сьомий день захисники України вперше пішли у наступ – Арестович

Арестович розповів, яка зараз ситуація в ООС

Олексій Арестович розповів про ситуацію на Донбасі / Фото: Колаж: Сьогодні

Вперше на сьомий день війни наші військові перейшли в наступ, і це не останній наступ. Про це заявив на брифінгу радник Офісу президента Олексій Арестович.

"Зона ООС. Там приємні новини. Більшість наших бійців утримують позиції, а одна з наших бригад навіть просунулась на околиці Горлівки. Зараз там закріплюються, можливо, розвиватимуть наступ. Вперше за сім днів вони наші підрозділи перейшли в наступ на окремій ділянці, і я думаю, що це не останній наступ. І настане час, коли ми звільнятимемо наші землі, а не тільки захищатимемо", – сказав він.

Ситуація на Донеччині

У Трьохізбенці Луганської області російські окупанти намагалися прорвати оборону українських військ. Внаслідок цього наші військові знищили техніку РФ.

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На чернігівському напрямку українським військовим вдалося утримати оборону та відбити прорив російських військ. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

Російські окупанти у війні проти України перейшли до тактики терору. Міста Волноваха, Сєвєродонецьк та інші під тотальним нищівним вогнем ворога. Там стається реальна гуманітарна катастрофа. Обстрілюються житлові квартали, відсутнє водопостачання та електропостачання. Люди змушені постійно перебувати у підвалах без води та їжі. Серед них жінки, діти, люди похилого віку, хворі, люди з інвалідністю.

Евакуаційний транспорт, відправлений вранці 28 лютого до Волновахи, щоб вивезти людей, доки не дістався місця призначення – колона потрапила під обстріл російських "Градів".