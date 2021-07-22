На Шуфрича написали заяву в поліцію за виступ на каналі "Росія 1"

Нестор Шуфрич. Фото: zagittya.com.ua

Народний депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин написав у поліцію заяву на депутата від ОПЗЖ Нестора Шуфрича за його виступ на телеканалі "Росія 1", де він нібито розпалював національну ворожнечу. Про це він написав у Facebook.

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Він вважає, що Шуфрича пора притягнути до кримінальної відповідальності.

"В ефірі телеканалу держави-агресора "Россия 1" він почав активно займатися розпалюванням національної ворожнечі, розказуючи, що раніше кримські татари викрадали наших жінок, а тепер визнаються корінним народом України... Я очікую відповідної реакції правоохоронних органів, пан Шуфрич наговорив на публічні заклики, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності корінного народу України кримських татар, що відповідно до статті 161 Кримінального кодексу України є кримінально караним діянням з позбавленням волі на строк до 3 років", – написав Юрчишин.

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У його заяві наведена цитата Шуфрича, сказана на пропагандистському російському каналі.

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"Дивіться, ми визнаємо корінним народом послідовників... і фактично спадкоємців Чінгизидів, адже що таке Кримсько-татарське ханство, в тисяча... енному році воно вийшло з Кримського улусу, а Кримський улус – це був складовою Золотої Орди, а що таке Золота Орда – це Бату-хан, який спалив Київ. Тисячі наших жінок, які були відведені в рабство зі зрозумілими цілями..." – сказав нардеп.

Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні президент Володимир Зеленський підписав закон про корінні народи. Документ дає визначення кримським татарам, караїмам і кримчакам, а також визначає їхні права в Україні.

Відзначимо, що нещодавно Шуфрич вже був помічений у скандалі – нардеп посварився зі "слугою народу" Верещук у прямому ефірі.