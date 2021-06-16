Наскільки добре Ви знаєте, які карантинні обмеження діють цього літа? Тест

В Україні ослабили карантинні обмеження. Вся країна потрапила в зелену зону. Перевірте себе, наскільки добре ви знаєте, які правила діють цього літа

Цього літа вся Україна вперше в зеленій зоні. Колаж: "Сьогодні"

Більше жодна область не входить в червону, помаранчеву або жовту зони. Україна перейшла на мінімальні карантинні обмеження, які запровадив уряд.

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Зелену зону в усіх областях ввели, оскільки захворюваність продовжує падати і досягла показників, коли обмеження можна послабити.

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Раніше "Сегодня" писав, що Україна може стати не тільки сама "зеленої", але і потрапити в зелений список Євросоюзу. Це означає, що українцям можуть дозволити в'їзд до країн Європи навіть без вакцинації. Поки в цьому списку дев'ять країн: Австралія, Нова Зеландія, Сінгапур, Японія, Ізраїль, Руанда, Таїланд, Південна Корея, Китай.

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