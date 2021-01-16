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Наступного тижня в Україні різко потеплішає (карта)

16 січня, 23:27

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Невеликий мороз залишиться тільки вночі

В Україні наступного тижня морози підуть на спад і вже 21 січня нас чекають плюсові температури – до 6 градусів. У Києві очікується температура від 0 до 2 градусів тепла, проте вночі ще буде -9.

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Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

У західних областях температура повітря в наступний четвер буде від 2 до 6 градусів тепла вночі, але знизиться до 2-4 морозу вночі.

На сході ж поки морози залишаться, але невеликі, в середньому – близько -2.

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На півночі потеплішає до +2, а в південних областях 21 січня очікується від 3 до 6 тепла.

При цьому ще на Водохреще 19 січня і 20 січня в Україні у всіх областях будуть сильні морози – близько -12 вдень і до -21 вночі.

Нагадаємо, в Києві у зв'язку з сильними морозами по всьому місту відкрили пункти обігріву для всіх охочих, які працюють цілодобово.

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