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На випадок НС. Що зібрати в аптечку для всієї сім'ї – список

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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23 лютого, 14:22
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Міністерство охорони здоров'я опублікувало рекомендований склад аптечки на чотирьох людей
МОЗ пояснив, як зібрати аптечку на 4 людей.
МОЗ пояснив, як зібрати аптечку на 4 людей. / Фото: Колаж: Сьогодні

Українцям рекомендували укомплектувати аптечки, які можуть стати необхідними у разі будь-якої надзвичайної ситуації: природного, техногенного чи воєнного характеру.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

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Опубліковані рекомендації передбачені на чотирьох людей.

Що взяти в аптечку на випадок НС

  • Рукавички нестерильні – 4 пари;
  • Атравматичні ножниці для розрізання одягу чи взуття – 1;
  • Бинт марлевий стерильний та нестерильний різних розмірів – 5;
  • Бинт еластичний різних розмірів – 2;
  • Гідрогелева протиопікова пов'язка/бинт (не менш ніж 10х10 см) – 2;
  • Термоковдра на поліетиленовій основі – 1;
  • Термометр (не ртутний та у захисному футлярі) – 1;
  • Пакет перев'язувальний індивідуальний стерильний з еластичним компресійним компонентом першої допомоги із захисною вологостійкою оболонкою (типу "Ізраїльський бандаж") – 2,
  • Гіпотермічний пакет – 1,
  • Пов'язка (щиток) на око – 1,
  • Пластир бактерицидний різних розмірів – 25,
  • Лейкопластир на нетканій основі довжиною 3-5 м, шириною 3-5 см) – 1;
  • Серветки стерильні марлеві – 10;
  • Косинка медична перев'язувальна для іммобілізації кінцівок – 2;
  • Гормональна мазь – 1;
  • Антисептик на водній основі – 1, спиртовий – 1;
  • Знеболювальний/жарознижувальний засіб – 1 упаковка,
  • Ентеросорбент – 1 упаковка;
  • Таблетки для знезараження води – 1 упаковка,
  • Скотч армований – 1;
  • Маркер для нанесення інформації водостійкий – 1.

Як правильно складати і використовувати аптечку

  • Рукавички обирайте нітрилові або вінілові, не припудрені, свого розміру.
  • Гормональна мазь потрібна у разі укусів комах чи контактів з отруйними рослинами, що супроводжуються свербежем.
  • Для обробки ран використовуйте антисептики з вмістом хлоргексидину біглюконату, водного розчину повідон-йоду, октенідину дигідрохлориду. Не використовуйте спиртові розчини йоду, "зеленку" перекис водню.
  • Для дезінфекції рук використовуйте спиртові антисептики.
  • Для зниження температури тіла та зняття больового синдрому використовуйте ібупрофен або парацетамол.
  • Для дітей передбачте наявніть знеболювального або жарознижувального у суспензії/супозиторіях.
  • Ентеросорбенти (активоване вугілля, кремнію діоксид) використовуйте у разі харчових отруєнь, діареї.
  • Таблетки для знезараження води потрібні для дезінфекції індивідувальних запасів води з неперевірених джерел.
  • В аптеці має бути запас лікав, які людина приймає на постійній основі.
  • Для людей з артеріальною гіпертонією або цукровим діабетом рекомендовано взяти до аптечки тонометр та глюкометр із запасом тест-смужок та елементів живлення за необхідності.

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