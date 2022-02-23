На випадок НС. Що зібрати в аптечку для всієї сім'ї – список

МОЗ пояснив, як зібрати аптечку на 4 людей. / Фото: Колаж: Сьогодні
Українцям рекомендували укомплектувати аптечки, які можуть стати необхідними у разі будь-якої надзвичайної ситуації: природного, техногенного чи воєнного характеру.
Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.
Опубліковані рекомендації передбачені на чотирьох людей.
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Що взяти в аптечку на випадок НС
- Рукавички нестерильні – 4 пари;
- Атравматичні ножниці для розрізання одягу чи взуття – 1;
- Бинт марлевий стерильний та нестерильний різних розмірів – 5;
- Бинт еластичний різних розмірів – 2;
- Гідрогелева протиопікова пов'язка/бинт (не менш ніж 10х10 см) – 2;
- Термоковдра на поліетиленовій основі – 1;
- Термометр (не ртутний та у захисному футлярі) – 1;
- Пакет перев'язувальний індивідуальний стерильний з еластичним компресійним компонентом першої допомоги із захисною вологостійкою оболонкою (типу "Ізраїльський бандаж") – 2,
- Гіпотермічний пакет – 1,
- Пов'язка (щиток) на око – 1,
- Пластир бактерицидний різних розмірів – 25,
- Лейкопластир на нетканій основі довжиною 3-5 м, шириною 3-5 см) – 1;
- Серветки стерильні марлеві – 10;
- Косинка медична перев'язувальна для іммобілізації кінцівок – 2;
- Гормональна мазь – 1;
- Антисептик на водній основі – 1, спиртовий – 1;
- Знеболювальний/жарознижувальний засіб – 1 упаковка,
- Ентеросорбент – 1 упаковка;
- Таблетки для знезараження води – 1 упаковка,
- Скотч армований – 1;
- Маркер для нанесення інформації водостійкий – 1.
Як правильно складати і використовувати аптечку
- Рукавички обирайте нітрилові або вінілові, не припудрені, свого розміру.
- Гормональна мазь потрібна у разі укусів комах чи контактів з отруйними рослинами, що супроводжуються свербежем.
- Для обробки ран використовуйте антисептики з вмістом хлоргексидину біглюконату, водного розчину повідон-йоду, октенідину дигідрохлориду. Не використовуйте спиртові розчини йоду, "зеленку" перекис водню.
- Для дезінфекції рук використовуйте спиртові антисептики.
- Для зниження температури тіла та зняття больового синдрому використовуйте ібупрофен або парацетамол.
- Для дітей передбачте наявніть знеболювального або жарознижувального у суспензії/супозиторіях.
- Ентеросорбенти (активоване вугілля, кремнію діоксид) використовуйте у разі харчових отруєнь, діареї.
- Таблетки для знезараження води потрібні для дезінфекції індивідувальних запасів води з неперевірених джерел.
- В аптеці має бути запас лікав, які людина приймає на постійній основі.
- Для людей з артеріальною гіпертонією або цукровим діабетом рекомендовано взяти до аптечки тонометр та глюкометр із запасом тест-смужок та елементів живлення за необхідності.
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