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На випадок, якщо заблукаєте: в Україні створили додаток для гірських туристів

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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28 січня, 07:40
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Нині застосунок доступний лише на платформі Android
Застосунок вже доступний для завантаження/Колаж: "Сьогодні"
Застосунок вже доступний для завантаження/Колаж: "Сьогодні"

В Україні розробили додаток для туристів, які відвідують гори. За допомогою нього можна зв'язатися з рятувальниками у разі, якщо людина заблукала.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

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Чим корисний додаток?

"Часто при виникненні надзвичайної події в горах її учасникам доволі важко зорієнтуватися, на яке саме пошуково-рятувальне відділення потрібно телефонувати, щоб повідомити про біду. Тому, щоб спростити процес взаємодії з рятувальною службою та зробити її більш ефективною, для гірських туристів розроблено та впроваджено мобільний застосунок "Порятунок у горах", — йдеться в повідомленні.

Функціонал

Функціонал додатку дозволяє зареєстрованим користувачам здійснювати наступні дії:

  • телефонувати на єдиний номер прийому екстрених повідомлень про надзвичайні події в горах (безпосередньо до оперативного чергового гірської пошуково-рятувальної служби);
  • надсилати екстрені SMS або інтернет-повідомлення з точними географічними координатами місця перебування заявника;
  • віддалено реєструвати свої гірські мандрівки в гірській пошуково-рятувальній службі.

Як завантажити додаток?

Нині додаток доступний лише на платформі Android. Завантажити його можна за посиланням. Для користувачів iOS він також скоро стане доступним.

Що робити, якщо заблукали у горах?

Для людей, які заблукали у горах, існує декілька порад:

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  1. Потрібно зупинитися та подолати напади паніки, якщо такі мають місце. Ви маєте зберігати спокій, щоб чітко мислити.
  2. Надалі варто озирнутись й перевірити навколишню місцевість на наявність знайомих вам орієнтирів.
  3. Погляньте на свій мобільний телефон. При наявності мобільного зв’язку ви можете встановити ваші точні координати, повідомити їх рятувальній службі й чекати допомоги на місці знаходження, розвівши вогонь. Коли покриття в даній місцевості немає, то потрібно рухатися далі.
  4. Якщо ви озирнулися й бачите свої сліди, то по них можна спробувати повернутися до останнього відомого вам орієнтиру.
  5. Якщо ви побачили на карті в якому напрямку від вашого поточного місцезнаходження знаходиться село чи місто, то потрібно рухатися до нього.
  6. Коли ж інцидент стався у незнайомій вам місцевості, то спробуйте прислухатися. Можливо ви зможете знайти річку чи потічок. Рухаючись за течією річки ви вийдете до людей.
  7. У випадку, коли вас застала темрява, пріоритетом має стати розведення вогню, щоб зігрітися, а свій рух потрібно продовжити вранці. Добре, коли ви можете заховатись в колибі чи маєте намет зі спальником. Але якщо ви лишились без прихистку, то ні в якому разі не можна засинати на снігу.

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