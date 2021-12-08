Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ Переговори Байден - Путін 🚑 Трагічна ДТП під Черніговом 😷 Штам Омікрон 🔔 Загроза війни з Росією
СЬОГОДНІ Новини України

На випадок вторгнення Росії: що потрібно мати у рятувальній валізі, якщо проводитимуть евакуацію (список)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
8 грудня, 06:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Росія непередбачувана та може напасти будь-коли
У Путіна вже є план щодо повномасштабного вторгнення Росії на Україну/Колаж: Сьогодні
У Путіна вже є план щодо повномасштабного вторгнення Росії на Україну/Колаж: Сьогодні

Україні загрожує повномасштабне вторгнення Росії вже на початку 2022 року. Уже навіть з'явився план, як Путін планує почати масштабний напад. Зважаючи на це у столиці про всяк випадок перевіряють укриття. Людям у випадку загрози потрібно бути готовими.

Тривожна валіза

Коли існує ймовірність евакуації через військові дії, потрібно мати готовою тривожну валізу — мінімальний набір одягу, предметів гігієни, медикаментів, інструментів та харчових продуктів.

Реклама

Найкраще збирати речі у рюкзак, оскільки він буде зручний, якщо доведеться продовжувати евакуацію пішки. Складати речі потрібно так, щоб вага розподілилася рівномірно, а вам було легко знайти необхідне.

Набір речей на випадок надзвичайної ситуації

  1. Оригінали всіх важливих документів (паспорт, свідоцтва про народження дітей, автомобільні права, пенсійне посвідчення, правовстановлюючі документи на нерухомість тощо). Збирайте заздалегідь і запакуйте у водонепроникну упаковку. Документи упакувати потрібно так, щоб їх легко можна було дістати. Бажано покласти з документами фотографії рідних і близьких);
  2. Копії документів, які перераховані вище;
  3. Банківські картки та невеликий запас готівки;
  4. Дублікати ключів від будинку та авто;
  5. Карта місцевості та доведений до відома всіх членів сім’ї спосіб екстреного зв’язку і місце зустрічі;
  6. Пристрої зв’язку, які надають доступ до інформації;
  7. Ліхтарик із запасними батарейками для нього;
  8. Компас і годинник. Краще водонепроникні;
  9. Ніж складний універсальний. Також не варто забувати про сірники або запальничку.
  10. Сигнальні засоби (свисток);
  11. Рулон широкого скотчу;
  12. Шнур синтетичний, діаметр 4-5 мм, довжина — 20 м;
  13. Блокнот і олівець;
  14. Нитки та голки;
  15. Аптечка першої необхідності (бинти, лейкопластир, йод, вата, активоване вугілля, жарознижувальні засоби, ліки проти алергії, діареї, кишкової інфекції, очні краплі та антибіотики в порошках);
  16. Одяг (спідня білизна, шкарпетки, запасні штани, сорочка або кофта, плащ-дощовик та зручне взуття за сезоном);
  17. Гігієнічні засоби (зубна щітка і паста, невеликий шматок мила, рушник, туалетний папір, кілька упаковок сухих серветок, вологі серветки). Жінкам — засоби особистої гігієни;
  18. Приладдя для дітей;
  19. Посуд (казанок, фляга, ложка, чашка, розкладний стаканчик);
  20. Запас їжі на декілька днів. Все, що можна їсти без приготування і що займає мало місця, довго зберігається. Питна вода на перший час.

Загроза вторгнення РФ

Читайте також

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Перспективи карантину
Реклама
ТОП публікацій
Ігор Сєров

Ігор Сєров

Провідний оглядач Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Велике оновлення мереж
Як економити з "розумними лічильниками"
Увімкни мозок!
Фото дня
Stop Fake
COVID-19 розпорошують літаки?
Звідки з'явилися слухи
Реальна містика 🎃
Щоденник незалежності 🇺🇦

7 грудня 1991. Неподалік від польського кордону на держдачі Віскулі у Біловезькій пущі проходить зустріч президентів України, Росії та Білорусі

Зануритись у той день
Короновірус за тиждень

72 229

захворіло за тиждень в Україні

-15%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.33

Російський рубль (₽)

0.367

Євро (€)

30.73

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти