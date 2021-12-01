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На території лікарні "Охматдит" побудують будинок для батьків пацієнтів

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
1 грудня, 03:09
В закладинки
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У новобудові зроблять 50 окремих кімнат
У будинку зможуть зупинитися батьки, діти яких лікуються в "Охматдиті"/Колаж: Сьогодні
У будинку зможуть зупинитися батьки, діти яких лікуються в "Охматдиті"/Колаж: Сьогодні

В Україні з'явиться перший будинок для батьків на території столичного "Охматдиту". Відповідний меморандум підписали МОЗ, Мінекономіки, "Охматдит" і "Фундація Дім Рональда МакДональда в Україні".

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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Деталі

"В "Охматдиті" щорічно проходять лікування до 20 тисяч дітей з усієї країни і здійснюють понад 10 тисяч операцій, тому питання перебування батьків і дітей під час лікування надзвичайно важливе. Тим більше що в реанімації відкритий доступ родичів і батьки можуть вільно відвідувати і перебувати поруч зі своїми дітьми", — зазначив Ляшко.

Про будинок

Міністр зазначив, що в будинку планується зробити 50 окремих кімнат, де зможуть зупинитися батьки і діти під час амбулаторного або тривалого лікування.

"Феофанія" для народу

Міністерство охорони здоров'я України зробить лікарню "Феофанію" доступною для всіх українців. Люди зможуть лікуватися у медзакладі з наступного року, орієнтовно — з січня.

"Цим ми виконаємо указ президента від 2020 року. Із січня наступного року "Феофанія" зайде на пріоритетні пакети програми медичних гарантій. Туди також госпіталізуватимуть простих людей — швидка допомога, пацієнтів з інфарктами, інсультами тощо", — зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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