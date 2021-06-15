На Трійцю спека до +30 і майже без дощів: прогноз погоди до кінця тижня

Середина тижня буде ще дощовою, а ось на вихідних нас чекає справжнє літо, можна навіть буде йти на пляж

Найближчими днями циклон ще добряче підмочить Україну дощами, але ближче до вихідних погода почне налагоджуватися, а на Трійцю, 20 червня, на українців чекає багато сонця, спека і практично без дощів.

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Про це свідчать карти Укргідрометцентру.

У середу, 16 червня, у всіх областях дощі, грози, але буде дуже тепло: у західних, південних і частково центральних областях 22-26 градусів, на сході, півночі та у Київській області до +28.

У четвер, 17 червня, на заході, півночі, в Житомирській, Вінницькій та Київській областях дощі припиняться. У решті регіонів буде мокро. Температура повітря 24-28 градусів.

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У п'ятницю, 18 червня, дощі очікуються на півдні, сході, у Дніпропетровській і Кіровоградській областях. Температура 26-28 градусів, на заході до 27-29, на Закарпатті до +31.

У суботу, 19 червня, дощі практично припиняться. Капатиме тільки на півдні України. По всій країні 27-29 градусів, на Закарпатті до +31. У Києві без опадів, сонце і до +29.

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У неділю, 20 червня, Трійця буде спекотною: знову 27-29 тепла і практично скрізь сонце. Тільки на півдні синоптики обіцяють дощі з грозами.

Як повідомляли новини "Сьогодні", посеред літа Карпати засипало снігом.

Також ми писали, що 12 червня в Одесі злива затопила місто. Дощова каналізація не витримала такого навантаження, через що залило кілька центральних вулиць у центрі міста.

Дивіться в нашому сюжеті, як потужний град накрив Дніпро: