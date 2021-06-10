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На "Україна 24" стартує новий проєкт "Велика п'ятниця": чого чекати глядачам

10 червня 2021 16:31

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

На глядачів чекатимуть авторські інтерв'ю, незвичайний новинний формат і обговорення резонансних тем

11 червня в 18:00 "Україна 24" представить програму "Велика п'ятниця", ведучими якої стануть праймові обличчя інформаційного каналу.

"Наш глядач вибагливий і обізнаний. Щоб втримати його увагу та бути завжди цікавими, ми маємо докладати максимум зусиль. Тому наша команда постійно знаходиться у пошуку: експериментуємо з форматами, з подачею, з часом. І це дає свої результати. Я не хочу розкривати зараз інтригу "Великої п'ятниці", але можу сказати – це буде час, коли всі зірки зійдуться разом: кращі ведучі, кращі майданчики, кращий час для наших глядачів. Україні не вистачає відкритої дискусії про наше майбутнє. І щотижневе підсумкове шоу "Велика п'ятниця" покликане це змінити", – зазначив головний редактор НГУ Юрій Сугак.

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Глядачів чекатимуть авторські інтерв'ю, незвичний новинний формат та обговорення найрезонансніших тем тижня. Так щоп'ятниці Василь Голованов, Наташа Влащенко та Тигран Мартиросян позмінно розпочинатимуть щотижневу дискусію о 18:00.

Вже о 20:00 інформаційний ефір "Великої п'ятниці" продовжить Віолетта Логунова. Ведуча зробить огляд найважливіших подій, а також запросить героїв тижня у студію каналу.

11 червня Євгеній Кисельов, Василь Голованов і Віолетта Логунова разом розпочнуть інтерв’ю з гостем в третій частині проєкту, який пройде у форматі meet the press із залученням інших журналістів.

Найщільніша концентрація різноманітних думок та висновків – щотижня у шоу "Велика п'ятниця" на каналі "Україна 24".

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Нагадаємо, в травні телеканал "Україна" став номером один . Він утримує першість в телевізійному просторі країни за основними аудиторіями як в містах з населенням 50 тис. +, Так і по всій Україні.

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