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На українських кордонах залишаються десятки тисяч військових РФ – НАТО

25 травня, 13:32

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Як заявив генсек НАТО Столтенберг, на кордонах залишається значна кількість озброєння

Росія відвела тільки частину війська від українських кордонів, наразі там залишаються десятки тисяч російських військових.

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Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

"Тоді, як Росія відвела деякі свої війська, десятки тисяч солдатів залишаються в Україні і навколо неї, а також залишається значна кількість озброєння", – сказав Столтенберг.

Він зазначив, що модель дій РФ в Чорному морі викликає серйозне занепокоєння. Також, за його словами, Росія обмежує свободу навігації в Чорному морі, включаючи Керченську протоку.

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Нагадаємо, нещодавно глава Держприкордонслужби Сергій Дейнеко заявляв, що незважаючи на відведення військ з Криму, Росія все одно може напасти звідти на Україну.

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Як ми вже писали, Володимир Зеленський розкрив домовленості про пасхальне перемир'я на Донбасі.

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