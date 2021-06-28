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На Україну суне антициклон Afra: які області висушить найсильніше

28 червня 2021 15:06

Олександр Панченко , Стас Кожемякін

Синоптик Наталія Діденко розповіла, де 29 червня буде найсухіше, а де все ж таки можуть бути хоч якісь опади

Україна готується зустрітися з антициклоном Afra, а це значить, що в більшості областей переважатиме суха погода.

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Про це повідомила в Facebook метеоролог Наталія Діденко.

Вона прогнозує, що 29 червня вдень практично по всій країні буде комфортна температура повітря – від 24 до 29 градусів, а на Закарпатті 28-32 градуси.

Однак північний схід України накриє атмосферний фронт – в Сумській, Полтавській, Харківській, а також частково в Чернігівській, Черкаській та Київській областях очікуються дощі з грозами, місцями шквали та град.

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Локальні дощі також пройдуть в Карпатах і в районах Прикарпаття.

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У Києві очікується максимальна температура повітря до 26-27 градусів, але при цьому може зачепити північно-східна вологість.

Загалом тиждень не буде сильно спекотним – переважно від 25 до 30 градусів, але до вихідних температура може піднятися на пару градусів.

Нагадаємо, що 28 червня в деяких областях України оголосили навіть штормове попередження через сильний вітер та грозу.

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Про погоду, яку прогнозують українцям Укргідрометцентр і народні синоптики наступного місяця, читайте: "Погода на липень: спека як в тропіках і розгул стихії".

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