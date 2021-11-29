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СЬОГОДНІ Новини України

На Україну насувається негода: де буде найхолодніше (карта)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
29 листопада, 16:00
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У країні вдень максимальна температура повітря буде лише 4 градуси тепла
Погода в Україні на 30 листопада / Колаж "Сьогодні"
Погода в Україні на 30 листопада / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 30 листопада, упродовж дня завтра очікується буде лише 4 градуси тепла.Трохи вища температура повітря буде у південній частині України.

Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко.

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Де буде дощ, мокрий сніг та вітер

Суттєвих опадів у країні завтра не буде. Але вночі та вранці буде дощ та мокрий сніг на заході, півночі та у східних областях. Також у вівторок буде поривчастий вітер.

"Підготуйте на завтра тепліший гардероб", – стверджує синоптик.

Температура повітря

Завтра в Україні стовпчики термометрів коливатимуться від -2 до +4 градусів. Трохи вища температура повітря буде лише у південній частині. Там стовпчики термометрів піднімуться до +10 градусів.

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Погода в Україні на 30 листопада. Фото Наталії Діденко
Погода в Україні на 30 листопада. Фото Наталії Діденко

На Київ насуваються хуртовини та морози

До Києва прийдуть справжні холодивже 6 грудня. Тоді ж очікуються снігопади.

За прогнозом синоптиків, до 6 грудня у Києві буде мінлива погода з дощами. Але вже з 6 грудня у столиці похолодає. Так, уночі очікуються хуртовини, а вдень буде не більше 0 градусів.

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7 грудня опадів не очікується, а вдень буде не вище за -2 градуси, вночі температура повітря опуститься до -5 градусів. 8 грудня вночі буде мороз до -8, а вдень -4 градуси. Надалі морози посиляться, а опадів не буде.

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