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На Україну насувається нова COVID-загроза – уряд терміново вживає заходів

12 липня 2021 14:35

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

В Україні вже є підтверджені випадки штаму Дельта, але з Європи йде нова хвиля – що буде робити уряд

Боротьба з коронавірусом / колаж "Сьогодні"

Боротьба з коронавірусом / колаж "Сьогодні"

В Європі дельта-штам витісняє звичайний коронавірус і у зв'язку з його швидким поширенням в Україні вже починають готуватися до можливого спалаху хвороби. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив прискорити вакцинацію населення.

Про це йшлося на селекторній нараді, передає Офіс президента.

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За його словами, в Україні вже є підтверджені випадки дельта-штаму, тому потрібно нарощувати кількість тестувань на COVID-19 і збільшувати лабораторні потужності для його виявлення.

"Уряд планує активно працювати в цьому напрямку наступні тижні для того, щоб скоординувати роботу органів місцевої влади та підготувати медичну систему до потенційного зростання захворюваності", – сказав Шмигаль.

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Він також акцентував увагу на необхідності нарощувати темпи вакцинації, на що міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні прибуло ще 500 тис. доз вакцини CoronaVac і незабаром вона буде розподілена в регіони. Найближчим часом також очікується прибуття 1,23 млн доз CoronaVac і 256 тис. доз Pfizer-BioNTech.

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Відзначимо, що спалах захворювання, викликаний штамом "Дельта", в Україні можливий вже в цьому місяці – прогнозують, що він досить швидко витіснить своїх "слабких братів". За даними ВООЗ, це вже сталося у Німеччині, Франції та ще в десятці інших країн. Тим часом відомий педіатр Євген Комаровський розповідав, чим небезпечний індійський штам COVID-19 "Дельта".

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус NEW: штам Дельта

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