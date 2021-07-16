На Україну насувається небезпечна пилова буря: чим вона загрожує (відео)

Така погода особливо шкідлива для тих, хто страждає на астму або іншими респіраторними захворюваннями

Пилова хмара може огорнути всю країну. Фото: колаж "Сьогодні"

Україну накриває потужна пилова буря – попереджають синоптики. Як повідомляє кореспондент Юлія Доброскок, прийшла вона з Сахари.

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Частинки, які зависають у повітрі, так звані аерозолі, перешкоджають проходженню світла через атмосферу. А значить – зменшать видимість.

Але найголовніше – аерозолі загрожують здоров'ю людей під час дихання. Особливо шкідливі вони для тих, хто страждає на астму або іншими респіраторними захворюваннями.

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Раніше ми писали, що погода готує українцям нове випробування – в найближчі дні буде під 40 градусів.

Тим часом найвідоміший народний синоптик України Леонід Горбань нам в інтерв'ю розповів, якою буде погода до кінця липня, чого чекати в серпні, восени і навіть наступної зими. Крім того, він повідав секрети того, як визначає погоду без метеозондов і іншої сучасної техніки.

Також він поділився секретом, як врятуватися в спеку без кондиціонера. Синоптик зазначає, що чим більше будете пити воду, тим більше "опухнете".