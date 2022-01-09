На Україну насувається небезпека – у яких областях чекати на негоду

Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на дорогах та вулицях

Україну атакує негода. Фото: колаж "Сьогодні"

У неділю, 9 січня, на території України очікується різке погіршення погодних умов. Синоптики прогнозують ожеледицю та сильний мокрий сніг.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

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Де чекати на негоду?

9 січня у західних, північних, центральних та східних областях на дорогах очікується ожеледиця. Вночі у Карпатах, Рівненській, Київській та Житомирській областях синоптики прогнозують сильний мокрий сніг. Приріст снігового покриву 4-10 см.

Також очікується перший рівень небезпеки – жовтий. Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на дорогах та вулицях.

Крім того, 8-10 січня на річках басейну Прип'яті триватиме підйом рівнів води на 0,1-0,3 м. Також місцями можливий вихiд води на заплаву на річці Горинь у створі поста Дубровиця та рівень небезпеки жовтий.

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Якою буде погода у січні?

Заступник директора Укргідрометцентру Леонід Прокопенко розповів "Сьогодні", що у січні буде вища температура, ніж у попередні роки, однак погодних катаклізмів побільшає.

"Це снігопади, шквальне посилення вітру, ожеледиця, мокрий сніг, які призведуть до налипання снігу, зокрема на лінії електропередачі, знеструмлення населених пунктів. Можливі не лише дощі з мокрим снігом, а й просто крижані дощі, без снігу. Раніше такі явища були надзвичайно рідкісними взимку, наразі значно почастішали", – сказав Прокопенко.

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