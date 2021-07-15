На Україну насувається пилова хмара з Сахари – синоптики попередили про небезпеку

Людям зі слабким здоров'ям слід утриматися від перебування на вулиці

На Україну насувається небезпечна хмара пилу. Фото: колаж "Сьогодні"

На Україну насувається небезпечна пилова хмара з Сахари. Про це повідомив синоптик Валерій латуха на своїй сторінці в Facebook .

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"Щільна пилова хмара з Сахари накриває Україну. На цей раз вона насувається із заходу, з території Польщі" , – написав він.

Синоптик також попередив, що хмара несе в собі частинки повітря "аерозолі", що загрожують здоров'ю людей при вдиханні, особливо хворих на астму та інші респіраторні захворювання.

"Аерозолі також впливають на погоду і клімат, охолоджуючи або зігріваючи Землю, допомагаючи або запобігаючи утворенню хмар" , – додав латуха.

При таких умовах людям, які відносяться до групи ризику (хронічні захворювання дихальних шляхів, алергічні реакції, захворювання серцево-судинної системи), слід утриматися від перебування на вулиці та закрити вікна. При необхідності вийти на вулицю, слід взяти з собою чисту воду і захист для дихальних шляхів.

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Відзначимо, що останнім часом піщані і пилові бурі стали звичайним явищем для України.

Так, в липні-2020 на Одещині в курортному селищі Росейка неподалік Тузловському лиманів лютувала піщана буря . Там утворилося кілька смерчів, які налякали відпочиваючих.

У травні-2020 неподалік від Коломиї на Прикарпатті зняли на відео бурю , Що виникла через сильний вітер, який піднімав в повітря цілі хмари пилу з навколишніх полів.

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А в квітні-2020 на Києві пилова буря, шквальний вітер і погана видимість на дорогах спровокували чимало проблем. У мережі викладали кадри з пилом пилу над житловими масивами. Через пилу в повітрі було не видно будинків. А в полях і вздовж трас пісок стояв стіною .