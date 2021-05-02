На Україну насуваються грози та дощі. Де чекати негоди на Великдень (карта)

В Укргідрометцентрі опублікували прогноз погоди в Україні на 2 травня – де буде найтепліше, а де пройдуть дощі – карта

В Україні сьогодні, 2 травня, у всіх областях потеплішає ще на кілька градусів, в західних і східних областях очікуються дощі з грозами.

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Як повідомили в Укргідрометцентрі, на сході країни температура повітря становитиме від 21 до 25 градусів тепла, а на півночі стовпчики термометрів покажуть від 21 до 24 градусів з позначкою плюс.

У західних областях температура повітря встановиться на рівні від 19 до 24 градусів вище нуля.

На півдні країни температура повітря буде в межах від 23 до 25 градусів тепла.

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Раніше ми повідомляли, що 26 квітня Україну несподівано засипало снігом.

Також нагадаємо, сайт "Сьогодні" з'ясував, яка погода чекає на Україну в травні і коли нарешті порадіємо справжньому теплу.