На Україну насуваються грози та дощі. Де чекати негоди на Великдень (карта)

В Україні сьогодні, 2 травня, у всіх областях потеплішає ще на кілька градусів, в західних і східних областях очікуються дощі з грозами.
Як повідомили в Укргідрометцентрі, на сході країни температура повітря становитиме від 21 до 25 градусів тепла, а на півночі стовпчики термометрів покажуть від 21 до 24 градусів з позначкою плюс.
У західних областях температура повітря встановиться на рівні від 19 до 24 градусів вище нуля.
На півдні країни температура повітря буде в межах від 23 до 25 градусів тепла.
Раніше ми повідомляли, що 26 квітня Україну несподівано засипало снігом.
Також нагадаємо, сайт "Сьогодні" з'ясував, яка погода чекає на Україну в травні і коли нарешті порадіємо справжньому теплу.