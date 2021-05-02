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На Україну насуваються грози та дощі. Де чекати негоди на Великдень (карта)

2 травня, 07:25

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

В Укргідрометцентрі опублікували прогноз погоди в Україні на 2 травня – де буде найтепліше, а де пройдуть дощі – карта

В Україні сьогодні, 2 травня, у всіх областях потеплішає ще на кілька градусів, в західних і східних областях очікуються дощі з грозами.

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Як повідомили в Укргідрометцентрі, на сході країни температура повітря становитиме від 21 до 25 градусів тепла, а на півночі стовпчики термометрів покажуть від 21 до 24 градусів з позначкою плюс.

У західних областях температура повітря встановиться на рівні від 19 до 24 градусів вище нуля.

На півдні країни температура повітря буде в межах від 23 до 25 градусів тепла.

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На Україну насуваються грози та дощі. Де чекати негоди на Великдень (карта)

Раніше ми повідомляли, що 26 квітня Україну несподівано засипало снігом.

Також нагадаємо, сайт "Сьогодні" з'ясував, яка погода чекає на Україну в травні і коли нарешті порадіємо справжньому теплу.

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