На Україну насуваються новий сніжний шторм і морози до -20

Україна страждає від негоди, але це ще не кінець. У найближчі дні нас знову чекають сильні снігопади, хуртовини та ще додасться сильне похолодання.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.
11 лютого
У західних, північних, Вінницькій, Черкаській і Полтавській областях сильний сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, місцями ожеледь, у західній частині країни пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини (I рівень небезпеки, жовтий).
У Карпатському регіоні сильний дощ та мокрий сніг (II рівень небезпеки, помаранчевий).
12 лютого
У північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях сильний сніг, хуртовини, снігові замети.
У центральних, східних і південно-східних областях місцями налипання мокрого снігу, ожеледь.
В Україні пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки). На дорогах країни, крім південного сходу, ожеледиця (I рівень небезпеки).
У північних областях насипле снігу 10-20 см, у південних і центральних областях – 10-15 см, у східних областях – 5-7 см.
Морози
12 лютого у західних, Житомирській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях, а також 13-14 лютого по всій Україні суттєве зниження температури.
Вночі до 9-16 градусів морозу, у Чернігівській і Сумській областях до -20. Вдень 7-13 градусів морозу.
У ДСНС попередили, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення, а на окремих ділянках доріг і вулиць і припинення руху автотранспорту. Через це рятувальники закликали водіїв утриматися від поїздок і не залишати транспорт уздовж доріг, щоб він не заважав снігоприбиральній техніці.
Тим часом в Україні триває сніжний апокаліпсис. Незважаючи на невелике потепління, сніг ніяк не припиниться.
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