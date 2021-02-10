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На Україну насуваються новий сніжний шторм і морози до -20

10 лютого, 09:44

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Крім снігопадів, буде сильний штормовий вітер, місцями дощі та слизькі дороги

Україна страждає від негоди, але це ще не кінець. У найближчі дні нас знову чекають сильні снігопади, хуртовини та ще додасться сильне похолодання.

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Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

11 лютого

У західних, північних, Вінницькій, Черкаській і Полтавській областях сильний сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, місцями ожеледь, у західній частині країни пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини (I рівень небезпеки, жовтий).

У Карпатському регіоні сильний дощ та мокрий сніг (II рівень небезпеки, помаранчевий).

12 лютого

У північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях сильний сніг, хуртовини, снігові замети.

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У центральних, східних і південно-східних областях місцями налипання мокрого снігу, ожеледь.

В Україні пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки). На дорогах країни, крім південного сходу, ожеледиця (I рівень небезпеки).

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У північних областях насипле снігу 10-20 см, у південних і центральних областях – 10-15 см, у східних областях – 5-7 см.

Морози

12 лютого у західних, Житомирській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях, а також 13-14 лютого по всій Україні суттєве зниження температури.

Вночі до 9-16 градусів морозу, у Чернігівській і Сумській областях до -20. Вдень 7-13 градусів морозу.

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У ДСНС попередили, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення, а на окремих ділянках доріг і вулиць і припинення руху автотранспорту. Через це рятувальники закликали водіїв утриматися від поїздок і не залишати транспорт уздовж доріг, щоб він не заважав снігоприбиральній техніці.

Тим часом в Україні триває сніжний апокаліпсис. Незважаючи на невелике потепління, сніг ніяк не припиниться.

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погода снігопад прогноз погоди ДСНС

Джерело: Сьогодні

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