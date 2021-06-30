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Україну накриють зливи, град та шквали: синоптик попередила про негоду

30 червня 2021 12:01

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Українців чекають не тільки дощі та штормовий вітер, а й знову повертається пекельна спека

У перший день липня всю Україну накриють дощі з грозами. У той же час до нас повертається сильна спека, місцями очікується до 33 градусів. Про це повідомила у Facebook синоптик Наталка Діденко.

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Так, 1 липня дощі всюди. Під час злив і гроз можливі шквалисте посилення вітру та град, але локально.

Найвищою завтра буде температура на півдні і сході України, 29-33, а найнижчою – на заході, 24-29 градусів.

У більшості областей у четвер передбачається 26-30 градусів.

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У Києві липень розпочнеться періодичними зливами з грозою, місцями градом та шквалистим посиленням вітру.

Температура повітря у столиці найближчої ночі 17-20 градусів, завтра вдень 27-29.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", в окупованому Криму продовжують боротися з наслідками стихії, що обрушилася на півострів минулого тижня. Але до цього додався ще потужний смерч, який пошкодив будівлі.

Зазначимо, що червень в Україні видався і дощовитим, і спекотним. Перші два тижні території всіх областей щодня заливали дощі, а з другої половини місяця почалася "пекельна" погода – температура в тіні піднімалася до +35, на сонці було ще спекотніше. Ми дізналися у синоптиків, якої тепер погоди чекати у липні.

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