"На*уй додому!" У Мелітополі люди змусили відступати стріляючих окупантів (відео)

Українські чоловіки йшли прямо на російських військових, а ті намагалися відлякувати автоматними чергами

Мелітопольці змусили окупантів відступати. Колаж "Сьогодні"

У Мелітополі, куди увійшли російські військові, відбувся черговий мітинг. Місцеві жителі з голими руками йдуть на окупантів, навіть незважаючи на те, що ті лякають стрільбою з автоматів.

На відео можна побачити, як місцеві жителі відправляють окупантів туди, куди і російський корабель. При цьому чоловіки йдуть прямо на російських військових, ті відступають і намагаються відлякати українців автоматними чергами в повітря.

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Увага! На відео є ненормативна лексика!

Яка обстановка у Мелітополі

У Мелітополі окупанти закликають городян дивитися російські новини. Людям роздали список російських телеграм-каналів, які, на їхню думку, слід читати. Проте українська влада неодноразово закликала людей у всіх куточках країни не вірити цим "казкам".

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Жителі міста вже кілька днів намагаються вигнати окупантів. 3 березня у Мелітополі проходив масштабний мітинг проти окупантів. Люди кричали російським окупантам: "Додому! Додому!". Також був плакат із легендарним написом: "Російський військовий корабель, йди нах*й".

4 березня з прапорами України та криками "ганьба" у Мелітополі люди знову вийшли на мітинг проти окупантів.

Така ситуація не лише у Мелітополі. Дивіться відео, як армію РФ зустрічають в українських містах і відправляють кудись подалі.