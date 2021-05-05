Проскочити на вакцинування поза чергою не вийде: МОЗ знищив дані публічних осіб

Міністерство охорони здоров’я знищило персональні дані публічних осіб, надані для вакцинації проти COVID-19 залишковими дозами.

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Про це МОЗ повідомляє у своєму Telegram-каналі.

Згідно з наказом МОЗ України № 745 від 16.04.2021 про внесення змін до Дорожньої карти з вакцинації проти COVID-19, залишкові дози вакцин більше не можуть використовуватися для щеплення публічних осіб.

Тому, керуючись Законом № 2297-VI "Про захист персональних даних" від 01.06.2010, департаменти охорони здоров’я областей та м. Києва знищили персональні дані публічних діячів, які ті надавали під час заповнення форми для запису на щеплення проти COVID-19 залишковими дозами.

А тим часом українцям сьогодні масово надійшли СМС-повідомлення, що їхні дані на чергу зробити щеплення знищені.

Відео: Сьогодні

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Новини "Сьогодні" зв’язалися із пресслужбою головного санітарного лікаря. І нам ексклюзивно повідомили: СМСки – не фейк. Але це стосується лише тих, хто записався на так звані залишкові дози вакцин від COVID-19 на сайтах міських адміністрацій.

Тобто відтепер імунізацію зможуть пройти українці, які є у черзі, затвердженій Міністерством охорони здоров’я. Можуть не перейматися і ті, хто записався – через додаток "Дія" або чекає другої дози вакцини.

Нагадаємо, усього з початку прищеплювальної кампанії вакцинували 759 434 українців. З них дві дози препарату отримали вже 303 особи, іншим ще треба завершити вакцинацію.

Також повідомлялося, що вакцинація в Україні йде дуже повільно, через що президент Володимир Зеленський поставив завдання – більшість українців мають отримати щеплення до Дня Незалежності, 24 серпня.

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