На Волині трапилася унікальна історія – 62-річний Микола Мусь із селища Голоби за два місяці переніс інфаркт та інсульт, пережив кілька операцій на серці, видалення жовчного міхура, окрім того він перехворів на COVID-19.

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Про це повідомляє Ковельське міськрайонне термедоб’єднання на своїй сторінці у Facebook.

/ Фото: Facebook

Швидка привезла Миколу Муся до лікарні з інфарктом і з’ясувалося, що перший інфаркт у нього вже був 8 років тому. Коронарографія засвідчила, що шансів на життя без хірургічного втручання нема. Операція була досить складною і тривала з 9-ї ранку до 20-ї вечора. Пацієнту успішно провели аортокоронарне шунтування та пластику двох клапанів.

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/ Фото: Facebook

Через кілька днів у чоловіка раптово підвищилась температура: це була коронавірусна інфекція COVID-19, яка спричинила інсульт. 8 діб чоловік боровся за життя, перебуваючи на штучній вентиляції легень у ковідній реанімації. Спостерігаючи за станом пацієнта, лікарі подумки готувалися до найгіршого.

/ Фото: Facebook В тренді На Волині чоловік за два місяці переніс інфаркт, інсульт, COVID-19 і кілька операцій

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Коронавірусна інфекція дала ускладнення – у хворого розвинувся гострий деструктивний калькульозний холецистит, який привів до подальшої інтоксикації і потребував термінового оперативного втручання. Однак серце Муся могло не витримати операції. Хірурги провели міні-операцію з видалення жовчного міхура через невеликі проколи.

Медики Ковельського МРМТО, які рятували Миколу Муся / Фото: Facebook

Зараз чоловік одужав, вже перебуває вдома і навіть чистить сніг на власному подвір’ї.

Нагадаємо, сайт "Сьогодні" писав про схожий випадок в Індії: там працівник благодійної організації з Великої Британії перехворів на COVID-19, лихоманку денге і малярію, після чого пережив укус чорної королівської кобри.

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Також нагадаємо, кілька днів тому на Львівщині рятувальники півтора кілометра несли на ношах 57-річну пацієнтку, до якої не змогла доїхати через сніг швидка допомога.

Відео: Сьогодні

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