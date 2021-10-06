На час розслідування. Глава "Укрексімбанку" склав повноваження

Глава "Укрексімбанку" у відставку поки не збирається

Глава "Укрексімбанку" у відставку не збирається / Фото: Колаж: Сьогодні

Глава правління "Укрексімбанку" Євгеній Мецгер написав заяву і склав повноваження поки йде розслідування нападу на знімальну групу "Схем".

Про це пише прес-служба.

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"Ситуація, яка виникла навколо Банку, є неприпустимою. Моя надмірно емоційна реакція та нестримана поведінка стосовно журналістів не мають виправдання. Повністю усвідомлюю свою відповідальність", – написав Мецгер.

Він додав, щоб зняти хоча б частину збитку репутації Банку та відвернути негатив по відношенню до його колективу, він написав заяву про складання повноважень голови правління на час проведення необхідних слідчих дій Нацполіцією і внутрішньої перевірки в Банку згідно з відповідними процедурами.

Подальший розвиток ситуації залежить від висновків, які будуть зроблені слідством і перевіркою.

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Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський на своїй сторінці в Facebook написав, що поліція залучила до матеріалів розслідування поширене в інтернеті відео з кабінету голови правління "Укрексімбанку" Євгенія Мецгера, де зафіксовані протиправні дії стосовно журналістів "Радіо Свобода".



Міністр нагадав, що за заявою журналістів кримінальне провадження за фактом перешкоджання журналістській діяльності було розпочато 4 жовтня.



"Впевнений, що розслідування не забере багато часу. І вже після отримання результатів необхідних експертиз правопорушникам буде оголошено погоджені прокуратурою підозри. Від себе додам, що така поведінка до співробітників ЗМІ неприпустима у демократичному суспільстві та обов’язково отримає належну правову оцінку правоохоронців" , – додав Монастирський.

Напад на журналістів

Раніше Радіо "Свобода" повідомило, що в понеділок, 4 жовтня, на знімальну групу програми "Схеми" було скоєно напад під час інтерв'ю з Мецгером нібито через те, що йому не сподобалось одне з їхніх питань.

Нагадаємо, що Мецгер був призначений головою правління банку в березні 2020 року.

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