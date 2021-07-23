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На вибори в РФ кличуть українців з "Л/ДНР": як відреагував Київ

23 липня 2021 12:40

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Жителям ОРДЛО з липовими російськими паспортами дозволили брати участь у виборах, причому навіть онлайн

Голосування в окупованому Донецьку. Колаж "Сьогодні"

Голосування в окупованому Донецьку. Колаж "Сьогодні"

Міністерство закордонних справ засудило дії країни-агресора через залучення до голосування на виборах у Держдуму РФ жителів т. зв. "ЛНР" і "ДНР". Результати таких виборів будуть нелегітимні.

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Про це йдеться у заяві відомства.

Українські дипломати відзначають, що такі дії окупантів є грубим порушенням норм міжнародного права.

"Організація виборчого процесу на окупованій території України та залучення до нього місцевого населення, якому примусово було нав’язано російське громадянство, ставить під сумнів легітимність результатів виборів", – йдеться в повідомленні.

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Також в МЗС звинуватили Росію в ескалації бойових дій на Донбасі та небажанні врегулювати конфлікт.

"Закликаємо міжнародне співтовариство засудити цей крок Росії, не визнавати результати цих виборів на тимчасово окупованій території України, а також посилити політико-дипломатичний тиск на РФ з метою припинення нею міжнародно-протиправних діянь проти суверенітету і територіальної цілісності України. Україна вимагає від РФ скасувати усі неправомірні рішення, що стосуються тимчасово окупованих територій, та припинити вживати кроки, спрямовані на подальшу інтеграцію населення тимчасово окупованих територій України до політичного та соціально-правового простору РФ", – заявили у відомстві.

Як повідомляли новини "Сьогодні", ватажок терористів т. зв. "ДНР" Денис Пушилін зібрався вступити в партію Путіна. Російська провладна партія "Єдина Росія" останнім часом активно залучає до своїх лав жителів ОРДЛО.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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