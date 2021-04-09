На вихідних нас чекає шикарна погода: синоптик порадувала прогнозом

На вихідних в Україні буде справжня весна. У суботу та неділю ніяких дощів, сонце і місцями до 20 градусів тепла.
Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.
За її словами, 10-11 квітня суху погоду в Україні буде формувати антициклон.
У найближчі два дні вдень очікується 12-18 градусів тепла, а в неділю на заході навіть до +20.
Правда, ночі ще холодні, від -1 до +4.
У Києві на вихідних буде сонячно, сухо і тепло: у суботу – 12-14 градусів, в неділю – 14-16 тепла.
В Укргідрометцентрі теж прогнозують справжню весну на вихідних.
Субота
Неділя
Як повідомляли новини "Сьогодні", днями в Карпатах вдарив мороз, а гори замело снігом.
Дивіться також у сюжеті, як Європу знову замітає снігом:
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк