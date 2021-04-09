На вихідних нас чекає шикарна погода: синоптик порадувала прогнозом

Погоду в Україні буде формувати антициклон і принесе він нам сонце і тепло

На вихідних в Україні буде справжня весна. У суботу та неділю ніяких дощів, сонце і місцями до 20 градусів тепла.

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Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

За її словами, 10-11 квітня суху погоду в Україні буде формувати антициклон.

У найближчі два дні вдень очікується 12-18 градусів тепла, а в неділю на заході навіть до +20.

Правда, ночі ще холодні, від -1 до +4.

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У Києві на вихідних буде сонячно, сухо і тепло: у суботу – 12-14 градусів, в неділю – 14-16 тепла.

В Укргідрометцентрі теж прогнозують справжню весну на вихідних.

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Субота

Неділя

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