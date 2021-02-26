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На вихідних знову похолодає: якою буде погода в останні дні зими

26 лютого, 13:35

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Субота буде мокрою, а от неділя навіть порадує сонцем

Сьогоднішнє весняне теплорізко згасне на вихідних. В останні два дні зими, 27 і 28 лютого, трохи спаде температура повітря. Місцями можливий навіть мокрий сніг.

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Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

"Лютий в Україні завершиться похолоданням і сильним вітром... Не поспішайте міняти товсті пуховики на тендітні курточки, які можна згорнути в трубочку", – попередила вона.

Холодний атмосферний фронт прийде до нас вже найближчої ночі і принесе на суботу-неділю опади – дощ і подекуди мокрий сніг. Правда, опади будуть періодичними і переважно невеликими.

У суботу-неділю в більшості областей України очікується 2-7 градусів тепла, тільки ще завтра на півдні та місцями на заході до 6-9 градусів вище нуля.

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До похолодання приєднається некомфортний північно-західний вітер, пориви якого на вихідних можуть досягати штормових.

У Києві завершальні дні лютого обіцяють також бути вітряними, вологими і з похолоданням. У денні години місцями можливі невеликі опади: дощ, місцями з мокрим снігом. Температура повітря у суботу 3-5 градусів тепла, у неділю – 2-3 градуси тепла.

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А згідно з картами Укргідрометцентру, 27 лютого будуть опади майже по всій Україні.

28 лютого сухо і навіть буде сонце.

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Тим часом сайт "Сьогодні" дізнавався у наших експертів – кліматологів Українського гідрометеорологічного інституту Вазіри Мартазинової і Віри Балабух, а також у народного синоптика Леоніда Горбаня, якою буде погода навесні.

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погода прогноз погоди синоптик наталка діденко

Джерело: Сьогодні

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