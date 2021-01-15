На вихідних українців чекають сильні морози, місцями до -25

Сьогоднішні морози- це лише початок. На вихідних похолодає ще сильніше, подекуди буде більше 20 градусів. Але при цьому в суботу та неділю майже без опадів.

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Про це написала в Facebook синоптик Наталка Діденко.

Уже в ніч на суботу очікується 12-18 градусів морозу, а вночі в неділю – 15-23. При цьому в низинах, при проясненнях, можливо навіть до -25.

На півдні України теж буде морозно, але на кілька градусів вище: вночі 9-14 морозу, вдень -5-11 нижче нуля.

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У більшості областей України вдень 16-17 січня очікується 10-15 градусів морозу, у неділю на заході – 5-11 морозу.

Істотних опадів на вихідних не буде, на дорогах ожеледиця.

У Києві субота та неділя будуть дуже холодними: вночі 12-15 градусів морозу, при проясненнях – до -18; вдень у столиці 10-13 градусів морозу. Без істотних опадів.

Діденко додала, що на Водохреща похолодає ще на кілька градусів.

Як повідомляли новини "Сьогодні", через прихід сильного похолодання українцям дали поради, як пережити морози.

Відео: Сьогодні

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