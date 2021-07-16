Русский
$ 27,29
32,24
  1. Новини України

На вихідних спека, а потім "похолодання": як зміниться погода у найближчі дні

16 липня 2021 14:00

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

В Україну йде циклон, який зіб'є спеку і стане більше дощів – Діденко уточнила прогноз погоди

Поки українці як можуть рятуються від спеки

Поки українці як можуть рятуються від спеки / Фото: AFP

На вихідних в Україні буде все ще дуже спекотно, температуру не зіб'ють навіть дощі з грозами, які очікуються в деяких областях. А ось з початку наступного тижня прийде невелике похолодання.

Реклама

Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

За її словами, зараз в Україні ще господарює антициклон, який прикриває нас від дощових атмосферних фронтів і не дає більш свіжому повітрю прорватися. Але з півночі Європи на Україну насуваються два циклони

На вихідних окремі локальні дощі і грози очікуються практично повсюдно, крім південної частини України, місцями можливі сильні зливи.

17-18 липня буде спека: протягом дня у більшості областей України 30-35 градусів.

Реклама

У Києві 17-18 липня буде спекотно 32-34 градуси, окремі локальні дощі у районах або околицях вже можливі.

Чого чекати наступного тижня

Не пропусти!
В тренді
На Україну насувається небезпечна пилова буря: чим вона загрожує (відео)
Пилова хмара може огорнути всю країну. Фото: колаж "Сьогодні"

У понеділок, 19 липня, відчутне послаблення спеки прорветься в західні області, а у вівторок свіже повітря пошириться далі по країні. Найдовше буде припікати на сході і півдні, але й туди наступного тижня прийде похолодання.

У понеділок у Києві вдень передбачається 28-30 градусів, а у вівторок ослаблення спеки до 25-28 градусів.

Тим часом найвідоміший народний синоптик України Леонід Горбань нам в інтерв'ю розповів, якою буде погода до кінця липня, чого чекати в серпні, восени і навіть наступної зими. Крім того, він повідав секрети того, як визначає погоду без метеозондів та іншої сучасної техніки.

Реклама

Також він поділився секретом, як врятуватися в спеку без кондиціонера. Синоптик зазначає, що чим більше будете пити воду, тим більше "опухнете".

А в Україну йде пилова буря з Сахари – дивіться про це детальніше у нашому сюжеті:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Коли вже в Україні спаде спека: синоптик назвала дату
Коли вже в Україні спаде спека: синоптик назвала дату "похолодання"Україна
Аваков відреагував на свою відставку лише двома словами
Аваков відреагував на свою відставку лише двома словамиУкраїна
Аваков піде в мери Харкова? У
Аваков піде в мери Харкова? У "Слузі народу" готові підтримати ексміністраУкраїна
Аваков не прийшов на роботу, в МВС кажуть –
Аваков не прийшов на роботу, в МВС кажуть – "варить кашу"Україна
Пенсії військовим і поліцейським підвищили – хто і які доплати отримає
Пенсії військовим і поліцейським підвищили – хто і які доплати отримаєЕкономіка
Євро впав до мінімуму за 11 місяців: курс валют НБУ
Євро впав до мінімуму за 11 місяців: курс валют НБУФінанси

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти