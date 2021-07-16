На вихідних спека, а потім "похолодання": як зміниться погода у найближчі дні

В Україну йде циклон, який зіб'є спеку і стане більше дощів – Діденко уточнила прогноз погоди

Поки українці як можуть рятуються від спеки / Фото: AFP

На вихідних в Україні буде все ще дуже спекотно, температуру не зіб'ють навіть дощі з грозами, які очікуються в деяких областях. А ось з початку наступного тижня прийде невелике похолодання.

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Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

За її словами, зараз в Україні ще господарює антициклон, який прикриває нас від дощових атмосферних фронтів і не дає більш свіжому повітрю прорватися. Але з півночі Європи на Україну насуваються два циклони

На вихідних окремі локальні дощі і грози очікуються практично повсюдно, крім південної частини України, місцями можливі сильні зливи.

17-18 липня буде спека: протягом дня у більшості областей України 30-35 градусів.

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У Києві 17-18 липня буде спекотно 32-34 градуси, окремі локальні дощі у районах або околицях вже можливі.

Чого чекати наступного тижня

У понеділок, 19 липня, відчутне послаблення спеки прорветься в західні області, а у вівторок свіже повітря пошириться далі по країні. Найдовше буде припікати на сході і півдні, але й туди наступного тижня прийде похолодання.

У понеділок у Києві вдень передбачається 28-30 градусів, а у вівторок ослаблення спеки до 25-28 градусів.

Тим часом найвідоміший народний синоптик України Леонід Горбань нам в інтерв'ю розповів, якою буде погода до кінця липня, чого чекати в серпні, восени і навіть наступної зими. Крім того, він повідав секрети того, як визначає погоду без метеозондів та іншої сучасної техніки.

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Також він поділився секретом, як врятуватися в спеку без кондиціонера. Синоптик зазначає, що чим більше будете пити воду, тим більше "опухнете".

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