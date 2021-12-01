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На Южно-Українській АЕС пожежа, обладнання відключилося: ми дізналися, чи є небезпека

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний оглядач Сьогодні Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
1 грудня, 11:42
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Через електричне пошкодження спалахнув трансформатор струму. На місце викликали пожежну охорону
На Южно-Українській АЕС сталася пожежа. Фото: колаж "Сьогодні"
На Южно-Українській АЕС сталася пожежа. Фото: колаж "Сьогодні"

На Южно-Українській АЕС внаслідок займання трансформатора сталося часткове відключення обладнання. Це відбулося у вівторок, 30 листопада.

Про це повідомили у пресслужбі підприємства.

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Подробиці

Як стало відомо, НП сталася 30 листопада о 7:56. Через електричне пошкодження спалахнув трансформатор струму. Це призвело до автоматичного відключення дією захистів другої системи шин і пуско-резервних трансформаторів.

На місце викликали пожежну охорону – о 8:40 пожежу було ліквідовано.

Після відключення пошкодженого обладнання о 09:02 другу систему шин було випробувано робочою напругою та о 09:08 введено в роботу.

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"Масштаби пошкоджень не значні – порушення не призвело до відімкнення споживачів від постачання. За попередньою оцінкою подія віднесена до відмови І категорії. Проводяться роботи з виявлення причин пошкодження. Для розслідування порушення та встановлення причини, що його викликала, створена комісія", – повідомили в підприємстві.

Зазначається, що станом на 30 листопада обладнання першого, другого та третього енергоблоків Южно-Української АЕС працює у заданому режимі без зауважень. Радіаційне тло на промисловому майданчику знаходиться на рівні природних фонових значень, заміряних до пуску атомної станції.

30 листопада він становив 0,09 мкЗв/год. Викиди та скиди радіоактивних речовин у навколишнє середовище не перевищують встановлених допустимих значень.

Чи є небезпека?

"Пожежа на Южно-Українській АЕС не вплинула на радіаційний фон. Останній – в нормі", – запевнили нас у пресслужбі управління ДСНС Миколаївської області.

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