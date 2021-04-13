У середу в Україну увірветься похолодання, а також очікуються опади у вигляді дощу і мокрого снігу. Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

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За її словами, завтра в Україну зайде черговий атмосферний фронт (карта), який принесе похолодання і мокрий сніг в західні області.

На решті території України очікується 10-16 градусів.

На узбережжях морів місцями 9-12 градусів.

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Дощі, переважно невеликі, вірогідні завтра на півночі, сході та ввечері в Одеській області.

Більша частина півдня і центральних областей без опадів.

В тренді На захід України насувається різке похолодання і навіть сніг

У Києві 13 квітня буде досить тепло, 12-14 градусів. Є і ймовірність, що може покрапати.

В Укргідрометцентрі повідомляють, що на заході в середу температура впаде дуже різко, до 3-5 градусів.

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Нагадаємо, минулого тижня захід країни несподівано засипало снігом. На Закарпатті навіть довелося обмежувати рух транспорту на дорогах. В Ужгороді після 18 градусів тепла вдарили холоди – денна температура опустилася до +5.

Крім того, днями в Карпатах вдарив мороз, а гори замело снігом.

Дивіться також у сюжеті, як Європу знову замітало снігом:

Відео: Сьогодні

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