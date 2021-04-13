На захід України насувається різке похолодання і навіть сніг

У середу в Україну увірветься похолодання, а також очікуються опади у вигляді дощу і мокрого снігу. Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.
За її словами, завтра в Україну зайде черговий атмосферний фронт (карта), який принесе похолодання і мокрий сніг в західні області.
На решті території України очікується 10-16 градусів.
На узбережжях морів місцями 9-12 градусів.
Дощі, переважно невеликі, вірогідні завтра на півночі, сході та ввечері в Одеській області.
Більша частина півдня і центральних областей без опадів.
У Києві 13 квітня буде досить тепло, 12-14 градусів. Є і ймовірність, що може покрапати.
В Укргідрометцентрі повідомляють, що на заході в середу температура впаде дуже різко, до 3-5 градусів.
Нагадаємо, минулого тижня захід країни несподівано засипало снігом. На Закарпатті навіть довелося обмежувати рух транспорту на дорогах. В Ужгороді після 18 градусів тепла вдарили холоди – денна температура опустилася до +5.
Крім того, днями в Карпатах вдарив мороз, а гори замело снігом.
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