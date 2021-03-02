На Запорізькій АЕС молода військова пустила собі кулю в голову

На території Запорізької атомної електростанції застрелилася молода жінка-військова.
Про це з посиланням на ГУ Нацполіції в Запорізькій області повідомляє Укрінформ.
"Так, підтверджую", – відповіли кореспонденту агентства в поліції на прохання прокоментувати інформацію про загибель.
Відомо, що трагедія сталася після 12-ї години дня, загинула жінка 1987 року народження. На даний момент на місці трагедії працює слідчо-оперативна група, проводяться всі необхідні слідчі заходи.
Тіло військовослужбовиці з вогнепальним пораненням голови було виявлено на посту охорони. Постріл був зроблений з табельної зброї – пістолета Макарова, пише EN-news.
Молода жінка проходила службу у військовій частині 3042 Нацгвардії України, яка стоїть на охороні атомної станції.
У поліції обіцяють найближчим часом дати докладний коментар. У Нацгвардії ситуацію наразі не коментують.
Нагадаємо в серпні-2019 на Одещині морпіх з автомата застрелив товариша по службі.
А в селі Залісся Броварського району під Києвом 23-річний військовослужбовець застрелив сусіда по гуртожитку.
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