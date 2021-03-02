На Запорізькій АЕС молода військова пустила собі кулю в голову

Слідчі з’ясовують, що штовхнуло 34-річну жінку на такий страшний крок

На території Запорізької атомної електростанції застрелилася молода жінка-військова.

Про це з посиланням на ГУ Нацполіції в Запорізькій області повідомляє Укрінформ.

"Так, підтверджую", – відповіли кореспонденту агентства в поліції на прохання прокоментувати інформацію про загибель.

Відомо, що трагедія сталася після 12-ї години дня, загинула жінка 1987 року народження. На даний момент на місці трагедії працює слідчо-оперативна група, проводяться всі необхідні слідчі заходи.

Тіло військовослужбовиці з вогнепальним пораненням голови було виявлено на посту охорони. Постріл був зроблений з табельної зброї – пістолета Макарова, пише EN-news.

Молода жінка проходила службу у військовій частині 3042 Нацгвардії України, яка стоїть на охороні атомної станції.

У поліції обіцяють найближчим часом дати докладний коментар. У Нацгвардії ситуацію наразі не коментують.

Нагадаємо в серпні-2019 на Одещині морпіх з автомата застрелив товариша по службі.

А в селі Залісся Броварського району під Києвом 23-річний військовослужбовець застрелив сусіда по гуртожитку.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама